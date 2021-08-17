«Знают, что сломалось»: эксперт рассказал, почему БелАЭС не работает уже больше месяца 2 17.08.2021, 14:31

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Фото: ТАСС

Что произошло?

Более месяца назад, 12 июля, в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В конце июля заявили, что включение блока в сеть планируется к середине августа. Однако информации по ситуации до сих пор нет. «Телеграф» обратился к эксперту по ядерной и радиационной безопасности инженеру-физику Андрею Ожаровскому за комментарием. А еще попытался узнать, что произошло на самой АЭС.

Что произошло?

Как сообщили в телеграм-канале Минэнерго, в соответствии со штатным алгоритмом снизили мощность реакторной установки. «Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась», — заверили в ведомстве.

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. Что происходит?

16 июля в Минэнерго дали первый комментарий по ситуации. Но конкретных причин так и не назвали.

«С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению», — рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

Позже, 23 июля в Минэнерго рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Там рассказали, что задействовали как белорусских, так и российских специалистов. Также сообщили, что «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа».

С тех пор больше информации по БелАЭС не было. Телеграф связывался с пресс-секретарем Минэнерго, однако нам не смогли дать никаких комментариев, а 17 августа мы уже просто не смогли дозвониться. На Белорусской АЭС не отвечают на телефонные звонки.

При этом на сайте БелАЭС опубликовали данные по радиационной обстановке: мощности дозы гамма-излучения на постах АСКРО, мк3в/ч по состоянию на 17 августа: Ворняны — 0,076, Свирь — 0,061, Ворона — 0,065, Подольцы — 0,067, Рымдюны — 0,060, Гоза — 0,063, Чехи — 0,068, Маркуны — 0,060, Чернишки — 0,062, Ольховка — 0,078. Промышленная площадка АЭС — в диапазоне от 0,061 до 0,102.

Почему БелАЭС простаивает уже больше месяца?

Эксперт по ядерной и радиационной безопасности инженер-физик Андрей Ожаровский отметил Телеграфу, что на БелАЭС уже знают, что сломалось. «За месяц починить сложное оборудование не всегда возможно, а выяснить, что сломалось, они должны были», — сказал специалист.

Как подчеркнул Ожаровский, из-за того, что в Минэнерго не дают информацию, «они нас ставят в положение угадывателей». Он выдвинул две возможных версии произошедшего.

«В худшем случае произошло повторение того, что было на первом в мире энергоблоке с российским ВВЭР-1200 в Нововоронеже [в конце 2016 года — прим. Ред.]. Произошло короткое замыкание и полностью сгорел статор генератора. В белорусском Минэнерго как раз и говорят, что проблемы именно с генератором», — объяснил эксперт.

10 ноября 2016 года на 15-й день работы на 100% мощности энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС отключен от сети защитой из-за отказа электрического генератора. Причиной отключения явилось короткое замыкание в обмотке статора турбогенератора. Для скорейшего включения энергоблока № 6 в сеть было принято решение о замене статора генератора на новый, ранее поставленный для энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС.

Он рассказал, что после этого производители генератора обещали внести какие-то изменения в конструкцию. Но, по словам инженера-физика, «возможно, что-то не учли, и те изменения, сделанные впопыхах, оказались неудачными».

Производитель генератора — ПАО «Силовые машины» из Санкт-Петербурга. Как писал Ожаровский на сайте Bellona, исправление приводящих к короткому замыканию ошибок в конструкции статора генератора должно было происходить не только на Нововоронежской АЭС, но еще на двух АЭС – второй Ленинградской АЭС и Белорусской АЭС [на тот момент они еще строились].

Ожаровский отметил, что эта версия — «самая выгодная для атомщиков», потому что, по слухам, аварией в генераторе «могут прикрываться более серьезные проблемы».

«Возможно они использовали сбой генератора, который вполне мог произойти, для того, чтобы что-то менять в ядерной части. И это самое опасное. Крайне непроверенная информация — но об этом говорят в Островце — что были проблемы с баками системы аварийного расхолаживания (бак схлопнулся из-за неправильно поданного давления). Эта аварийная система не задействована, когда энергоблок работает в нормальном режиме. То есть, если что-то идет не так, система включается. Без нее блок может работать, но в случае тяжелой аварии, без защиты она переходит в тяжелую стадию, — объяснил эксперт.

«Я не знаю, верить этому или нет, но сам Минэнерго своей информационной закрытостью подталкивает нас к тому, чтобы мы это обсуждали», — подчеркнул Андрей Ожаровский.

Сколько это еще может продлиться?

«Я внимательно следил за похожей остановкой в Нововоронеже, и там потребовалось полгода или больше. Но это худший случай, когда они меняли целиком агрегат», — отметил собеседник.

Если на БелАЭС действительно похожая ситуация, и неработоспособный весь генератор, то, по словам эксперта, нужно будет заказывать новое оборудование, которое должно быть изготовлено и доставлено.

Мы будем и дальше пытаться связаться с официальными представителями БелАЭС. Как только получим информацию, обязательно опубликуем.

Кстати, 27 июля на Белорусской атомной электростанции началась «горячая» обкатка второго энергоблока. Специалисты начали проверять работу оборудования. Нужно, чтобы оно соответствовало требованиям проектной документации.

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