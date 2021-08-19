Названы самые странные места, где можно сделать прививку от COVID-19 1 19.08.2021, 11:50

В Рио-де-Жанейро можно совместить полезное с приятным.

Пункты вакцинации от коронавируса в разных странах оборудуют в разных, самых неожиданных местах. Список наиболее необычных прививочных пунктов составил Forbes.

Так, в Милане можно получить прививку в библиотеке Неврологического института. В английском Стаффордшире пункт вакцинации оборудовали в Личфилдском соборе. Немцы могут сходить на прививку в супермаркеты. В Канаде для вакцинации адаптировали главный зал ипподрома жокей-клуба Онтарио. Прямо на общественной парковке, не выходя из машины, можно уколоться в индийском Мумбаи. В Германии в одном из городов недалеко от Мюнхена пункт вакцинации оборудовали на подземной автостоянке.

В Рио-де-Жанейро можно совместить полезное с приятным, и тоже полезным: здесь прививки от ковида делают в Национальном музее Бразилии. По станциям Восточно-Сибирской железной дороги в России ездит медицинский поезд «Академик Федор Углов», там тоже прививают от ковида. В США можно привиться в нью-йоркском метро, на бейсбольном стадионе в Сиэтле (в промежутках между играми), а в одном из калифорнийских городов под передвижной прививочный пункт отдали школьный автобус. В Камбодже очереди из желающих вакцинироваться заполнили один из парков Пномпеня.

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