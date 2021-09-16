Диетолог посоветовал, что съесть на завтрак, чтобы похудеть 4 16.09.2021, 10:02

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Существуют продукты, которые быстро дают чувство насыщения и тем самым помогают сбросить вес.

Как объяснил специалист по диетологии Майкл Мосли изданию Express, все зависит от содержания в пище клетчатки - пищевых волокон, не перевариваемых пищеварительными ферментами человека, но перерабатываемыми полезной микрофлорой кишечника. Чем больше в продуктах клетчатки, тем благотворнее их действие на организм.

Пищевые волокна делятся на два типа - растворимые и нерастворимые. "Растворимая клетчатка способствует работе пищеварения и помогает снизить уровень сахара в крови. Нерастворимая - помогает снизить риск развития диабета второго типа", уточнил диетолог. Пищевые волокна могут привести к снижению поглощения пищи - и, следовательно, уменьшению всасывания питательных веществ, в свою очередь может привести к потере веса. Для получения быстрого эффекта при правильной диете следует выполнять упражнения высокой интенсивности, например, десять минут крутить педали велосипеда.

Много клетчатки содержится во фруктах - прежде всего в грушах и яблоках, особенно сушеных, кураге и авокадо, в ягодах - клубнике и малине, в овощах - моркови, артишоках, капусте, шпинате и брокколи, а также в бобовых и грецких орехах, семенах подсолнечника и тыквы. Рекордное содержание клетчатки - в отрубях - 43 грамма в ста граммах продукта. Также эксперт назвал "неочевидные" источники клетчатки: темный шоколад и попкорн.

Физиологическая суточная потребность организма в клетчатке - 25-30 грамм. Тогда будет поддерживаться ощущение сытости, а полезные бактерии в кишечнике будут получать достаточно питания, что позволит человеку оставаться в хорошем настроении. Впрочем, по словам Мосли, для правильного подбора диеты с учетом особенностей организма и во избежание негативных последствий, необходимо обратиться к врачу.

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