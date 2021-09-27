В Беларуси продолжают падать реальные пенсии 27.09.2021, 20:27

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А еще за август страна потеряла больше 29 тысяч пенсионеров.

В Беларуси продолжают снижаться реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. В августе, как и в июле, они снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года, сообщает Белстат. Это рекордное снижение этих выплат. Падение пенсий во многом связано с разогнавшейся годовой инфляцией, которая существенно превышает прогнозные показатели, передает zerkalo.io.

Средний назначенный размер пенсий в августе составлял 484,9 рубля (это на 1,5 рубля больше, чем в июле).

При этом заметно сократилось число пенсионеров. Если на конец июля, по данным Белстата, их насчитывалось 2 миллиона 454,5 тысячи, то в конце августа — на 29,2 тысячи меньше. Для сравнения: в 2020 году за аналогичный период сокращение численности пенсионеров было меньшим — 5,8 тысячи.

Чиновники не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до 40%, но выполнить это если и удается, то лишь в отдельные месяцы.

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