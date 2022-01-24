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Награда нашла своих героев

  • Денис Казанский
  • 24.01.2022, 15:26
  • 6,556
Награда нашла своих героев
Денис Казанский

Каждый, кто сотрудничает с Кремлем, должен понимать, что рано или поздно всех догонят.

США ввели санкции против Тараса Козака, Олега Волошина, Владимира Олейника и Владимира Сивковича за антиукраинскую деятельность, которую они проводили в интересах Кремля.

Трое из этой четверки - Козак, Олейник и Сивкович находятся в России. Олег Волошин является действующим нардепом от ОПЗЖ и находится в Украине.

Козак и Волошин - люди из окружения Медведчука, которые действуют в его интересах.

Причем на Козака оформлена часть активов Медведчука, включая его закрытые телеканалы.

Олейник и Сивкович - беглые регионалы, покинувшие Украину еще в 2014-м.

Интересно, что долгое время о них будто не вспоминали. Но награда таки нашла героев. И это хорошо.

Каждый, кто сотрудничает с Кремлем, должен понимать, что "никто не забыт", и рано или поздно всех догонят.

Да, вряд ли клоун Олейник сильно пострадает от этих санкций. Он и так безвылазно сидит в РФ и просто по команде открывает рот на эфирах у Соловьева.

А вот бизнес Козака-Медведчука понесет потери от санкций. Теперь также могут быть уничтожены ютуб-каналы первый независимый, ЗИК, Ньюзван и 112, как это произошло с ютуб-каналом Дубинского когда-то.

Денис Казанский, "Фейсбук"

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