Что ждет Кремль и Лукашенко, если они решат вторгнуться в Украину? 25.01.2022, 8:10

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Юрий Бутусов

Украинский эксперт оценил последствия для диктаторов.

Кремль собрал вокруг украинских границ огромную военную группировку и перебросил самые современные наступательные вооружения, от танков до «Искандеров». Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь. Лукашенко также заявил, что готовится к войне. Может ли Беларусь быть использована Кремлем для атаки на Украину? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

— Безусловно Беларусь планируется для использования для нападения на Украину. Задача минимум у Лукашенко — отвлечь украинские войска для прикрытия государственной границы, растянуть наши резервы, наши силы. Задача максимум — исполнить роль такого плацдарма для ограниченных боевых действий уже непосредственно на территории Украины.

— А есть ли вероятность того, что белорусские войска будут задействованы в нападении?

— Думаю, вряд ли это сейчас рассматривается. Но, конечно, через какое-то время исключить этого нельзя, безусловно.

— Есть ли у украинцев понимание, что агрессия исходит не со стороны белорусского народа, а со стороны диктатора Лукашенко?

— Думаю, что на данный момент Лукашенко является просто исполнителем решений Путина. Потому что если он не будет помогать Путину бороться с Украиной, пытаться придушить свободу Украины, то Кремль не будет помогать ему душить свободу Беларуси. Два диктатора, два узурпатора власти повязаны друг с другом и кровью и общими интересами. Это союз по неволе. Поэтому Лукашенко будет делать то, что скажет Путин. Я думаю, он будет избегать максимально, чтобы самому вмешиваться, но у Кремля есть возможность его заставить. Поэтому говорить о том, что Лукашенко будет защищать интересы белорусского народа и не позволит втянуть в войну, очень наивно, такого не будет. Если его Путин заставит, то он сделает все, что ему сказали.

— Вы много писали о воздушном мосте НАТО и поставках оружия в Украину. Объясните для людей, которые далеки от военной сферы, в чем важность этого сигнала и какое оружие сейчас получает Украина?

— Украина сейчас получает системы высокоточного оружия, которое можно использовать в городских боях. Его можно использовать после очень короткого цикла подготовки, все это может быть применено сразу. Это противотанковые ракетные комплексы Javelin — одна из самых современных систем вооружения пехоты, которая состоит на вооружении США и многих других стран мира. Это противотанковые гранатометы NLAW, которые состоят на вооружении вооруженных сил Великобритании, Швеции, передовых в военном плане стран мира.

То есть все это типы простого в эксплуатации высокоточного и современного оружия. Аналогов такого оружия у российской армии, у российской пехоты нет. Российская пехота вооружена оружием второго поколения, а это высокоточное оружие третьего поколения, по технологии «выстрелил и забыл». Безусловно, насыщение таким оружием войск дает большие преимущества на поле боя. И это очень важное оружие для Украины, потому что в Украине местность достаточно плотно урбанизирована, то есть большое количество построек, населенные пункты крупные. Поэтому такое оружие оптимизировано как раз под боевые действия в этих населенных пунктах.

Воздушный мост НАТО дает нам важную гарантию, позволяет нам рассчитывать на продолжение этих поставок во время войны. НАТО это специально демонстрирует, что поставки идут ежедневно. И в случае начала активных боевых действий они будут просто увеличены. Это значит, что Украине не стоит опасаться, что у нас закончатся боеприпасы. Для продолжения вооруженного сопротивления Украина получит ресурсы государств НАТО, то есть практически неиссякаемые запасы боеприпасов. Естественно, это имеет важнейшее значение для нашей оборонной стратегии, это дает нам значительное преимущество в войне. Если война станет затяжной, то мы не останемся без поддержки.

— Эксперты отмечают, что Украина получила в том числе и «Стингеры», которые во многом повлияли на исход войны в Афганистане в 80-х годах. Как это влияет на расклад сил?

— Мы пока получили только заявление о поставке «Стингеров». «Стингеры» поступят на вооружение, я думаю, в ближайшее время. Они должны поступить от стран Балтии. Это оружие сыграло одну из важнейших ролей в Афганистане. Сейчас мы не можем сказать, что «Стингеры» полностью могут решить все задачи прикрытия с воздуха. Но они значительно снижают возможность боевого применения российской авиации, вертолетов, снижают эффективность применения этих видов вооружения. И, конечно, мы благодаря этому сможем значительно более эффективно оказывать сопротивление.

— У Украины также есть турецкие беспилотник Bayraktar, которые хорошо зарекомендовали себя в войне в Нагорном Карабахе.

— Мы купили уже не менее 12 беспилотников Bayraktar с боекомплектом, с управляемыми ракетами, бомбами. Применение беспилотников Bayraktar имеет в современной войне очень важное значение благодаря, собственно говоря, даже не их ударному вооружению, а благодаря прежде всего великолепной оптиколокационой станции фирмы L3 Harris. Канадско-американская оптиколокационая станция обеспечивает обзор и целеуказание на 20 километров. То есть на 20 километров лазерный дальномер точно осуществляет замер дистанции и наведение управляемого оружия. На дальности до 50 километров эта камера обеспечивает устойчивый обзор и возможность передачи данных в реальном масштабе времени, то есть обзор в инфракрасном спектре, в оптическом диапазоне обычно. Это имеет очень важное значение для управления войсками, организации боевых действий.

— Учитывая, что режим Лукашенко является потенциальным агрессором, можно ли ожидать каких-либо санкций со стороны Украины?

— К сожалению, руководство Украины ведет дела с Лукашенко, пытается выстроить тайные договоренности. И, к сожалению, эти тайные договоренности снижают эффективность санкций. И эти тайные договоренности привели нас к скандалу и провалу спецоперации по вагнеровцам, российским террористам. К сожалению, это пока работает. Но я думаю, что под давлением общественного мнения в Украине, в которой абсолютное большинство людей настроено против Лукашенко, против узурпатора власти, а также давлению Запада, Киев все-таки покажет более жесткую политическую позицию относительно Лукашенко.

— Можете ли вы описать, что ждет Путина и Лукашенко, если они все-таки решатся напасть на Украину?

— Я думаю, что это может быть каких-то ограниченных масштабов наземная операция, какие-то удары с воздуха. Но у них достаточно ограниченный арсенал действий. То есть это может быть либо большая военная операция, либо ограниченная военная операция. Никаких других вариантов влияния на Украину у них уже не осталось. Это уже, как я бы сказал, агония. Безусловно, Украина добьется победы в войне, никаких шансов у России добиться победы просто нет. Стратегически мы добьемся победы. Украинский народ готов к сопротивлению. И здесь достаточное количество людей, сотни тысяч людей будут защищать свою страну. И будет вооружение как украинского производства, так и натовского.

В политическом плане, я думаю, что это будут гораздо более жесткие экономические санкции со стороны НАТО. Поэтому нет сомнения, что Россия заплатит за это очень большую цену. Это будут большие убытки для российской экономики. Естественно, проблемы будут экономические, я думаю, и для тех российских смежников, которые как режим Лукашенко будут поддерживать агрессию.

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