«Десятки тысяч белорусов будут воевать против России на стороне Украины» 14 26.01.2022, 8:03

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Путин превратил свою страну в нищего и агрессивного хулигана.

Насколько вероятно начало войны в нашем регионе? Чего добивается Путин? Как революция в Казахстане испугала белорусский режим? Стоит ли обращать внимание на лукашенковский «референдум»? Ждут ли Беларусь бунты «пустых кастрюль»? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Мы наблюдаем обострение отношений между Россией и блоком НАТО. Какие цели ставит перед собой в этом конфликте Путин и зачем ему понадобились эти «гарантии безопасности»?

— Так называемые гарантии безопасности нужны ему в качестве предлога для начала военных действий. Причем именно несбыточные требования к НАТО говорят о том, что не только Украина может являться целью России на сегодняшний день. Есть утечки, оговорки путинских чиновников, где говорится, что НАТО может быть отброшено к границам 1997 года.

Идет сильная пропаганда в России против США, против всего блока НАТО. И поэтому не исключаю, что Путин готовит не только удар по Украине, но и, например, создание так называемого «Сувалкского коридора» из Беларуси в Калининград для того, чтобы отсечь страны Балтии.

Необходимо помнить, что идет давление также на Швецию и Финляндию, которые не являются странами НАТО. И если взглянуть на карту, на восточную часть Балтийского моря, то Россия имеет здесь явное преимущество. То есть у стран Балтии флота практически нет. Также в Калининградской области находится огромная группировка и сухопутная, и военно-морская, и поэтому, мне кажется, у российских генералов и адмиралов там очень большие аппетиты. Сейчас они проверяют Запад на прочность.

— Успешно ли Запад и Украина реагируют на эти действия Кремля?

— Это будет зависеть от того, начнется агрессия России или не начнется. Если этого не произойдет, тогда мы можем сказать, что действия были успешными. Но, слава Богу, Запад начал поставку уже серьезного оружия в Украину, через страны Балтии пошли поставки американских «Стингеров».

Мы знаем, что в Афганистане они сыграли ключевую роль в выводе советских войск в 89-м году. Были огромные потери самолетов и вертолетов. Летчики отказывались подниматься в небо.

Однако мне кажется, что нужны санкции до начала боевых действий, а не как угроза «вот если начнется война — тогда мы введем». Если начнется, тогда уже россияне не отступят, потому что будут бои, да и погибнут десятки тысяч людей. Санкции нужны вначале.

Если брать Украину, то я бы разделял, скажем, украинских добровольцев, украинский народ, украинских военных и руководство. Сколько белорусские демократы не предупреждали об угрозе агрессии России с территории Беларуси, но все равно политики, в том числе называющие себя демократическими — Ющенко, Порошенко, Зеленский — все равно вели активную торговлю с режимом Лукашенко. И не развивали, например, свою нефтепереработку, а зависели от поставок нефтепродуктов, которые были сделаны из российской нефти. А сегодня они же и говорят: «надо держать украинскую армию в том числе и на севере». Это огромная проблема. Однако мы видим, что 2021 год был почти рекордным в торговле с режимом Лукашенко.

Причем украинские власти требуют помощи от Запада, а сами в нарушение международных санкций торгуют с режимом Лукашенко и по калию, и по азоту, ну и самое главное — по нефтепродуктам. И вряд ли такую политику можно назвать мудрой.

Из своего личного опыта скажу, что когда мы ездили в Украину и общались с украинскими политиками, мы говорили, что в Беларуси будет неизбежна революция, необходима хотя бы информационная поддержка со стороны Украины для демократических сил, и только демократическая Беларусь будет гарантией безопасности для Украины. Но это все пропускалось мимо ушей.

Сегодня же Украина действительно вынуждена противостоять совместной российско-лукашенковской военной группировке, которая сейчас расположилась от Бреста до Смоленска. Концентрация войск в районе Гомеля говорит о том, что не исключено вторжение в направлении столицы Украины — Киева.

— Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь. Какую роль в этом конфликте с Западом Путин выделил своему вассалу Лукашенко?

— Лукашенко поизносился и очень сильно задолжал России и, наверное, лично Путину в каких-то серых финансовых схемах. И сейчас, когда вошли российские войска в огромном количестве, никакой роли он не играет, сейчас Кремль сам будет решать: атаковать Украину с территории Беларуси или нет, пробиваться в сторону Калининграда из Гродненской области или нет.

Мнение Лукашенко здесь неинтересно: если он что-нибудь вякнет, Путин просто отправит батальон из района Гомеля в Острошицкий городок и Дрозды. Ну, и не будет там Лукашенко, будут другие полицаи. Вот такая сегодня у него незавидная роль.

— Давайте поговорим о революции в Казахстане. Как уход Назарбаева и протесты в этой стране повлияли на белорусский режим?

— Было видно, что белорусский узурпатор перепуган. И он попытался набрать какие-то там очки в глазах Путина, поэтому первым предлагал отправить белорусских солдат в Казахстан.

Быстрый вывод войск ОДКБ (если они действительно были выведены) свидетельствует о том, что все-таки основное направление российской экспансии планируется на западном направлении. И поэтому еще один фронт, еще одна горячая точка в Казахстане, оказалась для России не нужна.

Считаю, что революция напугала и Путина. Поэтому и была такая быстрая реакция на просьбу Токаева о введении войск.

Однако считаю, что ситуацию в Казахстане он не решил. Как показывает опыт, протесты были массовыми по всей стране, вот так просто их задушить нельзя. И мы помним, что в Беларуси протесты 2017 года потом вылились в мощнейшую революцию в 2020-м. Думаю, что эти проблемы, которые накапливались в Казахстане десятилетиями, не решены, а казахстанская революция еще продолжится.

— Офис Светланы Тихановской и НАУ призывают белорусов принять участие в так называемом лукашенковском референдуме. Как вы относитесь к такой идее?

— Я всегда скептически относился к этим структурам. Надо фиксировать факты, а факты следующие: в ноябре, когда Белорусское объединение рабочих призвало к забастовке, Лукашенко и все пропагандистские государственные СМИ набросились на лидеров рабочего движения. И Лукашенко выступал против забастовки, против забастовки выступил и офис Тихановской.

Потом Белорусское объединение рабочих и другие демократические лидеры призвали к Народному карантину, так как Лукашенко его не вводит и власти ничего делают, а наоборот стремятся заразить всех белорусов коронавирусом, реализуя безумную идею коллективного иммунитета без серьезной вакцинации. И офис Тихановской выступил против Народного карантина, против Народного локдауна.

Сейчас Лукашенко в условиях вспышки «омикрона», пятой волны коронавируса, будет загонять белорусов на избирательные участки для участия в этом идиотском «референдуме». Офис Тихановской тоже призывает белорусов идти на избирательные участки и играть в крестики-нолики с режимом. Поэтому для меня нет ничего нового — судите древо по его плодам.

— Говоря о ситуации в Беларуси, в 2021 году инфляция в нашей стране побила пятилетний рекорд. Насколько сегодня актуален вопрос «бунта пустых кастрюль»?

— Думаю, что бунты возможны, ведь несмотря на тяжелые репрессии есть достаточно большие группы населения в Беларуси, которые еле-еле сводят концы с концами и которые могут бунтовать, так как загнаны в угол.

Четверть жителей Беларуси, то есть пенсионеры, получают от 50 до 200 долларов пенсии в среднем, а большинство — в районе 100-150 долларов. Когда эти цифры называешь людям даже в странах-соседях, в Литве, в Польше, все в шоке, как можно прожить на такие деньги, тем более, что многие продукты в Беларуси дороже, чем в странах-соседях.

В то же время мы знаем, что в Беларуси были массовые увольнения, массовые сокращения и по политическим причинам, и для подготовки предприятий к приватизации российскими бизнесменами. Проходила так называемая оптимизация, то есть значительное число людей было уволено. И одновременно эти люди попадают в безумную схему, когда безработные, называемые властью «тунеядцами», уволенные люди, обязаны в несколько раз больше платить за коммуналку. Для сотен тысяч белорусов сегодня речь идет просто о выживании. И еще не все уволенные в конце года в Беларуси получили эти повышенные жировки. Но работы нет, работу не найти в регионах, выехать из страны на заработки — тоже большая проблема. Поэтому вполне могут быть стихийные бунты. А что людям делать? Они загнаны в угол, не останется никакого другого выхода, кроме бунта.

— Исходя из всего, что вы сказали, чего ожидать белорусам в ближайшее время и что делать?

— Нужно честно сказать себе, что мы все вместе, белорусы, упустили «окно возможностей» в 2020 и 2021 годах. В том числе по причине того, что настоящие лидеры находятся в тюрьмах, а те, кто себя таковыми назвал, оказались полностью не готовы к управлению процессами и руководству революцией.

Одновременно, хотим мы этого или не хотим, стремление российского руководства развязать войну в регионе очень серьезное. Эвакуация дипломатического персонала из Киева ведущими странами Запада говорит о том, что война вероятна, как это ни страшно говорить.

Многие белорусы прошли тюрьмы, многие находятся в эмиграции, большинство в Беларуси находятся в сложнейшей ситуации, но, возможно, нам суждено пережить еще одно испытание в виде войны.

Безусловно, есть еще шанс, что ее не будет, ведь Запад ее не хочет. И теперь западные политики поняли, что простыми разговорами с Путиным никаких вопросов не решить. И идет усиление позиций Запада, усиление позиций НАТО в регионе. Белорусам надо быть готовыми ко всему.

Думаю, в случае российской агрессии десятки тысяч белорусов будут воевать против России на стороне Украины и защищать независимость своей страны.

Уверен, что стремление Путина и российских генералов бряцать оружием, начать агрессию против Украины и других стран, происходит от слабости. Ведь по сравнению с мировыми центрами силы, с Европейским cоюзом, США, тем же Китаем, Россия за последние 20 лет, за время правления Путина, превратилась в нищего агрессивного хулигана.

Процент российского ВВП в мировой экономике просто ничтожен и уменьшается с каждым годом. И белорусам надо оставаться белорусами, ждать момента, когда включиться на всю мощь и вместе с союзниками добиться действительной независимости страны и свободы. У Советского Союза армия была в несколько раз больше, чем у России. Контингенты советских войск стояли на Кубе, в Анголе, в Афганистане, Монголии, не говоря уже про Венгрию, Чехословакию, Польшу и Восточную Германию. Но рухнул «совок», как говорится, в три секунды. Так что надеемся на лучшее и готовимся к смене власти. Белорусы уже заслужили лучшую жизнь.

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