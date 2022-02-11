В Беларуси – рекордная за шесть лет инфляция
- 11.02.2022, 9:54
Какие продукты подорожали больше всего?
В январе месячная потребительская инфляция составила, по данным Белстата, 101,53% – с декабря цены на рынке потребительских товаров и услуг выросли официально на 1,53%, пишет infobank.by.
И это официальные данные. Напомним что план по инфляции в 2022 году 6% в год (!).
Вот как это выглядит в данный момент:
Это наибольший индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за месяц с февраля 2021 года, и второй (после этого февральского) – за последние 70 месяцев.
Январский индекс потребительской инфляции, как правило, наибольший в году, что видно из сезонной динамики этого показателя. Но если сравнить январские проценты инфляции прошлых лет, то январский ИПЦ 2022-го – наибольший за 6 лет..
Больше всех в январе подорожали в Беларуси продовольственные товары. Месячный ИПЦ (январь 2020 года к декабрю 2021-го, официальные данные Белстата):
всего товары и услуги – 101,5%
продовольственные товары – 102,0%
непродовольственные товары – 100,8%
потребительские услуги – 101,7%.
20 самых подорожавших за январь продуктов питания:
капуста белокочанная – +20,3%
помидоры свежие – +16,4%
виноград – +16,0%
чеснок – +15,2%
бананы – +14,9%
хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – +13,0%
перец сладкий – +12,3%
морковь – +11,9%
свекла – +11,9%
крупа гречневая – +8,6%
лук репчатый – +8,2%
груши – +7,6%
субпродукты мясные (кроме птицы) – +7,1%
картофель – +6,6%
яблоки – +6,4%
огурцы свежие – +6,4%
горох, фасоль – +6,3%
курпа манная – +6,2%
масло животное – +5,0%
сельдь соленая – +4,7%.
После снижения в ноябре-декабре, вернулся к росту и годовой ИПЦ («к соответствующему месяцу предыдущего года»), составив 110,4%: цены на потребительские товары и услуги в январе 2022 года выше, чем были в январе 2021-го, на 10,40% – официально.
В целом, уже 2 года – с начала 2020-го – годовая инфляция в Беларуси ускоряется (растет процент годового ИПЦ формата «месяц к месяцу»).
И здесь, за год, наибольший рост цен оказался в секторе продовольственных товаров: ИПЦ годового формата (январь 2022-го к январю 2021-го), официально от Белстата составил:
всего товары и услуги – 110,4%
продовольственные товары – 112,0%
непродовольственные товары – 109,3%
потребительские услуги – 109,1%.
Сравнивая соответствующие месяцы, убираются сезонные ценовые различия, что важно, в первую очередь, для статистики инфляции цен на овощи местного производства.
Но именно белорусские овощи и подорожали за год (январь 2022 года к январю 2021-го) больше всего, на двузначные, и даже на трехзначные проценты:
капуста белокочанная +237% (в 3,37 раз)
свекла +81,9% (почти в 2 раза)
картофель +64,0%
морковь +58,4%
лук репчатый +46,5%.
На остальные самые популярные продукты питания рост цен за год составил:
крупа гречневая – +45,5%
чеснок – +43,1%
горох, фасоль – +38,4%
полуфабрикаты из мяса птиц – +30,9%
фарш мясной – +30,8%
хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – +29,3%
свинина (кроме бескостной) – +27,4%
жир животный – +26,5%
помидоры свежие – +25,7%
печенье – +25,2%
майонез – +24,9%
масло растительное – +23,7%
сельдь соленая – +20,2%
свинина бескостная – +20,5%
куры (цыплята, вкл. бройлеров) – +20,1%
сало, грудинка – +19,0%
огурцы свежие – +18,2%
пельмени мясные – +17,1%
рис шлифованный, полированный – +15,7%
говядина бескостная – +15,2%
бананы – +14,6%
масло животное – +14,3%
макароны, рожки – +14,2%
колбаса ливерная и кровяная – +14,1%
хлеб ржаной, ржано-пшеничный – +13,8%
сыр плавленый – +13,5%
крупа манная – +13,3%
крупа пшенная – +12,6%
колбаса сырокопченая – +12,5%
молоко цельное, пастеризованное – +11,6%
кефир (продукт кефирный) – +10,8%
пиво – +10,6%
колбаса вареная высшего сорта – +9,9%
творог жирный – +7,5%
хлопья овсяные – +6,9%
консервы рыбные (кроме деликатесных) – +6,5%
сметана – +6,4%
вермишель, лапша – +6,0%
крупа перловая – +5,2%
водка – +4,8%
яйца куриные – +4,3%
мука пшеничная – +1,6%
соль поваренная пищевая – 0,0%
Но есть и подешевевшие за год продукты, но их совсем немного:
сахар-песок -0,6%
перец сладкий -1,1%
яблоки -1,6%
коньяк –-2,5%
вино виноградное крепленое -2,7%
виноград -8,0%.
Лайфхак. Если не хотите, чтобы ваши белорусские рубли обесценивались, то можно питаться данным набором продуктов - яблоки, виноград и сладкий перец, сверху все это посыпать сахаром, запивать в рабочие дни крепленым вином, а по праздникам коньяком.
Продолжается быстрый подъем и наиболее инерционного показателя потребительской инфляции – среднегодового индекса (12-месячный период к соответствующему периоду год назад).
Среднегодовой ИПЦ составил 109,7%: средние за период«февраль 2021-го –январь 2022-го» цены на потребительские товары и услуги, исходя из официальных данных Белстата, на 9,7% выше средних цен периода«февраль 2020 – январь 2021».
Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше, и скоро превысит 10%.
Это будет максимум за 5 лет.
Ускорение роста цен происходит и в соседених странах: инфляция сейчас растет везде. Но в Беларуси она сейчас – наибольшая среди соседних стран: и по проценту месячного ИПЦ января 2020-го, и по годовому, и по среднегодовому показателям инфляции.