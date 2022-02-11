В Беларуси – рекордная за шесть лет инфляция 11.02.2022, 9:54

Какие продукты подорожали больше всего?

В январе месячная потребительская инфляция составила, по данным Белстата, 101,53% – с декабря цены на рынке потребительских товаров и услуг выросли официально на 1,53%, пишет infobank.by.

И это официальные данные. Напомним что план по инфляции в 2022 году 6% в год (!).

Вот как это выглядит в данный момент:

Это наибольший индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за месяц с февраля 2021 года, и второй (после этого февральского) – за последние 70 месяцев.

Январский индекс потребительской инфляции, как правило, наибольший в году, что видно из сезонной динамики этого показателя. Но если сравнить январские проценты инфляции прошлых лет, то январский ИПЦ 2022-го – наибольший за 6 лет..

Больше всех в январе подорожали в Беларуси продовольственные товары. Месячный ИПЦ (январь 2020 года к декабрю 2021-го, официальные данные Белстата):

всего товары и услуги – 101,5%

продовольственные товары – 102,0%

непродовольственные товары – 100,8%

потребительские услуги – 101,7%.

20 самых подорожавших за январь продуктов питания:

капуста белокочанная – +20,3%

помидоры свежие – +16,4%

виноград – +16,0%

чеснок – +15,2%

бананы – +14,9%

хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – +13,0%

перец сладкий – +12,3%

морковь – +11,9%

свекла – +11,9%

крупа гречневая – +8,6%

лук репчатый – +8,2%

груши – +7,6%

субпродукты мясные (кроме птицы) – +7,1%

картофель – +6,6%

яблоки – +6,4%

огурцы свежие – +6,4%

горох, фасоль – +6,3%

курпа манная – +6,2%

масло животное – +5,0%

сельдь соленая – +4,7%.

После снижения в ноябре-декабре, вернулся к росту и годовой ИПЦ («к соответствующему месяцу предыдущего года»), составив 110,4%: цены на потребительские товары и услуги в январе 2022 года выше, чем были в январе 2021-го, на 10,40% – официально.

В целом, уже 2 года – с начала 2020-го – годовая инфляция в Беларуси ускоряется (растет процент годового ИПЦ формата «месяц к месяцу»).

И здесь, за год, наибольший рост цен оказался в секторе продовольственных товаров: ИПЦ годового формата (январь 2022-го к январю 2021-го), официально от Белстата составил:

всего товары и услуги – 110,4%

продовольственные товары – 112,0%

непродовольственные товары – 109,3%

потребительские услуги – 109,1%.

Сравнивая соответствующие месяцы, убираются сезонные ценовые различия, что важно, в первую очередь, для статистики инфляции цен на овощи местного производства.

Но именно белорусские овощи и подорожали за год (январь 2022 года к январю 2021-го) больше всего, на двузначные, и даже на трехзначные проценты:

капуста белокочанная +237% (в 3,37 раз)

свекла +81,9% (почти в 2 раза)

картофель +64,0%

морковь +58,4%

лук репчатый +46,5%.

На остальные самые популярные продукты питания рост цен за год составил:

крупа гречневая – +45,5%

чеснок – +43,1%

горох, фасоль – +38,4%

полуфабрикаты из мяса птиц – +30,9%

фарш мясной – +30,8%

хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – +29,3%

свинина (кроме бескостной) – +27,4%

жир животный – +26,5%

помидоры свежие – +25,7%

печенье – +25,2%

майонез – +24,9%

масло растительное – +23,7%

сельдь соленая – +20,2%

свинина бескостная – +20,5%

куры (цыплята, вкл. бройлеров) – +20,1%

сало, грудинка – +19,0%

огурцы свежие – +18,2%

пельмени мясные – +17,1%

рис шлифованный, полированный – +15,7%

говядина бескостная – +15,2%

бананы – +14,6%

масло животное – +14,3%

макароны, рожки – +14,2%

колбаса ливерная и кровяная – +14,1%

хлеб ржаной, ржано-пшеничный – +13,8%

сыр плавленый – +13,5%

крупа манная – +13,3%

крупа пшенная – +12,6%

колбаса сырокопченая – +12,5%

молоко цельное, пастеризованное – +11,6%

кефир (продукт кефирный) – +10,8%

пиво – +10,6%

колбаса вареная высшего сорта – +9,9%

творог жирный – +7,5%

хлопья овсяные – +6,9%

консервы рыбные (кроме деликатесных) – +6,5%

сметана – +6,4%

вермишель, лапша – +6,0%

крупа перловая – +5,2%

водка – +4,8%

яйца куриные – +4,3%

мука пшеничная – +1,6%

соль поваренная пищевая – 0,0%

Но есть и подешевевшие за год продукты, но их совсем немного:

сахар-песок -0,6%

перец сладкий -1,1%

яблоки -1,6%

коньяк –-2,5%

вино виноградное крепленое -2,7%

виноград -8,0%.

Лайфхак. Если не хотите, чтобы ваши белорусские рубли обесценивались, то можно питаться данным набором продуктов - яблоки, виноград и сладкий перец, сверху все это посыпать сахаром, запивать в рабочие дни крепленым вином, а по праздникам коньяком.

Продолжается быстрый подъем и наиболее инерционного показателя потребительской инфляции – среднегодового индекса (12-месячный период к соответствующему периоду год назад).

Среднегодовой ИПЦ составил 109,7%: средние за период«февраль 2021-го –январь 2022-го» цены на потребительские товары и услуги, исходя из официальных данных Белстата, на 9,7% выше средних цен периода«февраль 2020 – январь 2021».

Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше, и скоро превысит 10%.

Это будет максимум за 5 лет.

Ускорение роста цен происходит и в соседених странах: инфляция сейчас растет везде. Но в Беларуси она сейчас – наибольшая среди соседних стран: и по проценту месячного ИПЦ января 2020-го, и по годовому, и по среднегодовому показателям инфляции.

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