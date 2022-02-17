Экс-премьер Беларуси о пенсиях: Властям придется за это ответить 17.02.2022, 8:07

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Михаил Чигирь

Ситуация меняется и очень быстро.

Инфляция в Беларуси стала рекордной за шесть последних лет. Особенно повышение цен бьет по незащищенным слоям населения, к примеру — пенсионерам. Так называемое повышение пенсионных выплат никак не успевает за темпами инфляции.

«Мы получаем действительно колоссальную поддержку со стороны России, Литва не получает. Но почему у них и пенсии и заработные платы выше, чем у нас?» — заявил сайту экс-премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь. В интервью сайту Charter97.org он рассказал о положении пенсионеров в нашей стране:

— Чтобы охарактеризовать положение белорусских пенсионеров, давайте сравним среднюю пенсию в Беларуси, Литве, Польше, Украине, России. Все все будет ясно, все станет на свои места. Больше ничего не надо попусту говорить, ведь статистика говорит о многом. Цены у нас приблизительно одинаковые, даже на некоторые позиции выше, чем в Польше или Литве, других балтийских странах. Статистика обо всем говорит сразу.

— Как должны расти выплаты пенсионеров, учитывая нынешний рост инфляции?

— Сейчас зафиксировано реальное падение доходов пенсионеров. Как должны расти выплаты? Как минимум — они должны не отставать от темпов роста инфляции, чтобы население не беднело. Это самое основное, аксиома.

— Действенной ли помощью являются скидки для пенсионеров в некоторых магазинах?

— Надо признать, что в некоторой степени это, конечно, помощь. Да, это произошло. Но это же сделано не за счет государственного бюджета, а за счет торговой синхронизации.

Но в конечном итоге торговые сети будут вынуждены поднять цены, чтобы закрыть эту дыру. Опять все станет на свои места. Может, пенсионеры получат где-то какую-то помощь, но в целом население от этого не выиграет. Такая односторонняя мера выходит.

—Сможет ли пенсионный фонд Беларуси, в котором и так есть «дыры», выдержать нынешние нагрузки?

— Это катастрофа. Тут стоит отметить, что это не только на пенсионном фонде скажется.

Значительно пострадают и заработные платы, упадут выплаты в бюджет. Система столкнется с целым спектром проблем.

— Как изменилось отношение пенсионеров к нынешней власти?

— Ситуация меняется и очень быстро. Я, конечно, опросы не провожу. Есть пенсионеры, которые его до сих пор поддерживают нынешнюю власть.

Однако стоит отметить, что возросло количество пенсионеров, которые придерживаются не тех взглядов, которые были у них раньше.

Это стало особенно заметно в последнее время.

— Какие реформы нужны новой Беларуси для того, чтобы пенсионеры начали жить достойно?

— Нужны иностранные инвестиции, мы должны быть открытой страной, сократить расходы на силовые структуры. Масса вопросов нужно решить и как можно скорее.

Мы получаем действительно колоссальную поддержку со стороны России, Литва не получает. Но почему у них и пенсии и заработные платы выше, чем у нас? Кто-то должен отвечать на эти вопросы. Власти должны за это отвечать.

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