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Пентагон: Путин отправил в Украину все 100% российских войск, которые готовили для вторжения

  • 14.03.2022, 22:51
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Пентагон: Путин отправил в Украину все 100% российских войск, которые готовили для вторжения

Ранее Пентагон использовал формулировку «почти 100%».

В ходе массового вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины. Об этом 14 марта сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, информирует CNN.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже "все перебросил" в Украину.

Оценивая ситуацию в воздушном пространстве Украины, представитель Пентагона назвал ее "оспариваемой". Он объяснил, что за три недели масштабного вторжения россияне не добились превосходства в воздухе над всей территорией Украины, и по-прежнему в разных районах преимущество имеет та или иная сторона.

По данным минобороны США, российская армия имеет больше возможностей для доминирования в воздухе, ее самолеты делают больше вылетов, однако украинцы ежедневно меняют свою тактику, чтобы осторожно использовать имеющиеся воздушные средства.

Ранее Пентагон использовал формулировку "почти 100%", когда оценивал объем введенных в Украину оккупационных войск РФ.

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