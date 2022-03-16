Плачущий российский солдат-срочник отказывается выдвигаться на Сумы: перехвачен новый разговор

Плачущий российский солдат-срочник отказывается выдвигаться на Сумы: перехвачен новый разговор23
- 16.03.2022, 13:57
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У врага уже одни названия украинских городов вызывают страх и отчаяние.
На новых перехваченных разговорах СБУ слышно, как плачущий российский солдат-срочник рассказывает своей матери, что в Украину они въехали "без проблем, а вот уехать не могут".
А теперь им пришел приказ выдвигаться на Сумы, а оттуда ни одна колонна живой не возвращалась.
Так что оккупант соглашается сложить оружие, "если все хорошо получится", только бы не ехать через Сумы, пишет "Инсайдер Украина".