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Плачущий российский солдат-срочник отказывается выдвигаться на Сумы: перехвачен новый разговор

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  • 16.03.2022, 13:57
  • 20,116
Плачущий российский солдат-срочник отказывается выдвигаться на Сумы: перехвачен новый разговор

У врага уже одни названия украинских городов вызывают страх и отчаяние.

На новых перехваченных разговорах СБУ слышно, как плачущий российский солдат-срочник рассказывает своей матери, что в Украину они въехали "без проблем, а вот уехать не могут".

А теперь им пришел приказ выдвигаться на Сумы, а оттуда ни одна колонна живой не возвращалась.

Так что оккупант соглашается сложить оружие, "если все хорошо получится", только бы не ехать через Сумы, пишет "Инсайдер Украина".

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