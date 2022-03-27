ВСУ начали контрнаступление в Сумской и Харьковской областях 6 27.03.2022, 18:30

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Об этом сообщил Алексей Арестович.

Вооруженные силы Украины начали совершать небольшие контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток состояние положения и характер действий противника украинских войск не изменилось. За единственным маленьким исключением. Наши войска предприняли маленькие тактические, но контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской, Херсонской областях. То есть мы идем в маленькое, но в контрнаступление", - рассказал Арестович.

Он также добавил, что противник сегодня прибегает к двум главным задачам: первое – это окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге.

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