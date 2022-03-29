Зеленский о переговорах: Не видим оснований для доверия словам агрессоров 10 29.03.2022, 23:02

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Доверять можно только конкретному результату.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в переговорах с Россией нет и не будет ни одного компромисса относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов.

Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди.

Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату".

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