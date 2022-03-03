Российская авиация бомбардировала Сумы 2 3.03.2022, 20:36

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Сейчас в городе отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ.

Российская авиация сегодня около 19:30 по белорусскому времени осуществила бомбардировку города Сумы. По информации unian.net, бомбардировке подверглись несколько районов города.

Сейчас в Сумах отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ. Есть вероятность попадания авиабомбы в машинное отделение Сумской ТЭЦ, обеспечивающее теплом большую часть города.

Также, по информации жителей Сум, горит одна из электроподстанций города.

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