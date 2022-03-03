Российская авиация бомбардировала Сумы

Российская авиация бомбардировала Сумы2
- 3.03.2022, 20:36
- 5,690
Сейчас в городе отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ.
Российская авиация сегодня около 19:30 по белорусскому времени осуществила бомбардировку города Сумы. По информации unian.net, бомбардировке подверглись несколько районов города.
Сейчас в Сумах отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ. Есть вероятность попадания авиабомбы в машинное отделение Сумской ТЭЦ, обеспечивающее теплом большую часть города.
Также, по информации жителей Сум, горит одна из электроподстанций города.