В Минске появилось арендное жилье «с подвохом» 1 21.06.2022, 15:05

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Казалось бы, в нем можно пожить бесплатно, но есть один большой нюанс.

Государственное арендное жилье (а точнее, его недостаточное на всех желающих количество) — настоящая боль для бесквартирных горожан. Предложения на сайтах администраций районов появляются не так часто, а как только что-то приличное выпадает, в «Одно окно» летит множество заявлений от страждущих — конкуренция приличная. Однако не так давно появился новый вариант обретения квадратных метров. И этот путь для сильных духом, пишет onliner.by.

Во второй половине марта мы узнали о подписании указа №112 «Об особенностях использования арендного жилья». Согласно документу, госорганизациям отныне разрешается строить арендное жилье для своих сотрудников. И устанавливать размер платы за него. Подвижки коснулись и старого жилфонда. Исполкомам предоставили право освобождать граждан от платы за пользование арендным жильем, которое требует ремонта. Конечно, при условии, что его (ремонт) проживающие граждане выполнят за свой счет.

И вот передовики начинают претворять указ в жизнь. Так, на сайте администрации Московского района Минска появилось сообщение: «Ведется опрос граждан с целью изучения спроса на предоставление арендного жилья без выполнения ремонтно-восстановительных работ».

На выбор предлагаются три квартиры по следующим адресам:

трехкомнатная квартира №61 в доме №86 на улице Розы Люксембург, общей площадью 57,4 кв. м,

трехкомнатная квартира №21 в доме №167 на улице Розы Люксембург, общей площадью 54,9 кв. м,

двухкомнатная квартира № 22 в доме № 116 на улице Карла Либкнехта, общей площадью 42,7 кв. м.

Фото самих апартаментов не представлено, но можно предположить, что внутри все достаточно печально. Что ж, посмотрим на дома хотя бы снаружи. Первая хрущевка расположена прямо за строящейся высоткой MOD House, то есть в считаных метрах от проспекта Дзержинского (и совсем рядом метро). Лет семь назад пятиэтажка пережила капремонт, благодаря которому у первых этажей даже появились свои балконы.

Следующая пятиэтажка расположилась возле сквера «Полянка» и проспекта Жукова. Год постройки — 1964-й. Рука капремонта также коснулась этих стен и коммуникаций.

Последняя хрущевка спряталась недалеко от 4-й городской клинической больницы (в частности, ее урологического корпуса), в глубине двора 80-й школы. Торцы здания утеплены, а вот основная площадь так и смотрит на мир старыми блоками.

Понятно, что район, где расположены дома, не новый. В чем-то даже специфический, но, если жить негде, а дорого не хочется, будешь рассматривать все варианты. Но что с ремонтом? Насколько он глобальный? И как вообще понять, сколько месяцев жизни тебе «простят».

— Квартиры нуждаются в капитальном ремонте. Это вторичное жилье, ранее там кто-то жил, — объясняют сотрудники администрации. — Раньше в таких квартирах организации системы ЖКХ делали ремонт, но сейчас вышел указ, по которому граждане могут его делать самостоятельно, согласно смете, которую составляет ЖКХ. То есть, пропорционально этой сумме, которую необходимо потратить на ремонт, не будет взиматься плата за проживание (очевидно, что счет пойдет на месяцы, — прим. Onlíner). По этим квартирам сметы еще не составлены, пока мы просто изучаем спрос (записываем контакты интересующихся), заявления на них пока не принимаются.

Сложно сказать, интересуешься ты или нет, если не видел квартиру. Ведь ремонт может потребоваться такой, что жить и параллельно делать его будет невозможно (одно дело, когда в квартире обитала тихая бабушки, и совсем другое, когда там был алкопритон). И какой тогда в этом всем смысл, если ты все еще без крыши над головой, но уже вкладываешь немалые деньги в отделку, ищешь и контролируешь подрядчиков. Плюс, если «вылезешь» за смету, никто это компенсировать не будет: твои проблемы. А ремонт, особенно в старом доме, штука непредсказуемая и может ох как разойтись со сметой от ЖКХ.

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