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Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова

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  • 17.07.2022, 20:42
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Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова

Два дня назад она вышла на пикет с плакатом «Путин — убийца».

Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в телеграм-канале журналистки.

Проект «Осторожно, новости» сообщает, что полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Журналистку задержали возле ее дома, подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить» ее адвокат Дмитрий Захватов.

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

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