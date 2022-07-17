Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова

Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова4
- 17.07.2022, 20:42
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Два дня назад она вышла на пикет с плакатом «Путин — убийца».
Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в телеграм-канале журналистки.
Проект «Осторожно, новости» сообщает, что полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Журналистку задержали возле ее дома, подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить» ее адвокат Дмитрий Захватов.
15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».