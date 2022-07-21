Генерал США: России не удалось уничтожить ни одной из РСЗО HIMARS 21.07.2022, 22:07

Марк Милли

ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО.

России пока не удалось уничтожить ни одной из передовых ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, предоставленных Западом Украине.

Об этом 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли, его цитирует сайт Пентагона.

Минобороны РФ несколько раз заявляло о якобы уничтоженных в Украине реактивных системах залпового огня HIMARS, которые предоставили США. В Минобороны Украины 6 июля опровергли заявления оккупантов, сообщив, что HIMARS постоянно наносят удары по противнику.

«На сегодняшний день HIMARS, которые мы им предоставили, – и мы, кстати, не единственная страна, другие страны также обеспечивают огонь дальнего действия, например Великобритания, и некоторые другие жертвуют ракетную артиллерию дальнего действия – на сегодняшний день эти системы не были уничтожены россиянами», – сказал Милли.

Он отметил, что ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО HIMARS по целям оккупантов.

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