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В оккупированной россиянами Горловке прогремели мощные взрывы

  • 23.07.2022, 20:16
В оккупированной россиянами Горловке прогремели мощные взрывы

От взрыва выбило окна в здании оккупационной администрации.

В субботу, 23 июля, в оккупированной Горловке в Донецкой области, где утром Вооруженные силы Украины уничтожили военный склад оккупантов, прозвучали новые взрывы. Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях, пишет apostrophe.ua.

Отмечается, что после обстрела на машиностроительном заводе произошел сильный взрыв, который привел к мощному пожару. От взрыва выбило окна в здании оккупационной администрации.

На кадрах видно огромный столб дыма, что может указывать на попадание в склад боеприпасов, устроенный захватчиками на заводе.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Лисичанске, в ходе захвата которого российские войска понесли большие потери, прогремел взрыв в здании суда, где располагался штаб 6-го полка, второго армейского корпуса РФ.

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