Стали известны подробности дела банкира Костюченко 1.08.2022, 19:52

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Сергей Костюченко

Он приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев.

О подробностях уголовного дела, рассмотренного 29 июля Минским городским судом, сообщил Верховный Суд.

Согласно сообщению, по делу проходили три человека, названные только по инициалам. Но два из этих инициалов поддаются расшифровке, они фигурировали в нашем предыдущем материале об этом деле — Сергей Костюченко (К-ко С. А.) и Александр Муковозчик (М.). Фамилия третьего фигуранта — Жуковский (Ж.), и он являлся, по материалам следствия, заместителем Костюченко.

Обвиняемые уклонялись от налогов при помощи созданного ТОО «С», двое руководителей которого, под инициалами Я. и К-в А. Н., были «введены в заблуждение». Преступные действия совершались в течение длительного времени, с 1 декабря 2007 года по 22 января 2021 года, «в нарушение Положения о Парке высоких технологий, путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений».

Общая сумма, с которой не выплачивались налоги — 1 518 103,92 рубля, то есть в особо крупном размере.

В результате все обвиняемые были признаны виновными.

Костюченко приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 3 000 базовых величин в сумме 96 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Муковозчик и Жуковский лишаются свободы на срок 3 года и должны выплатить штраф в размере 3 000 базовых величин в сумме 96 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет каждому.

Приговор еще может быть обжалован и опротестован в Верховном Суде.

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