Минобороны Украины: Желаем Лукашенко воссоединения с его друзьями — Хусейном и Каддафи

Минобороны Украины: Желаем Лукашенко воссоединения с его друзьями — Хусейном и Каддафи5
- 26.08.2022, 10:55
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Поздравление от украинских военных.
В Минобороны Украины не оставили без внимания циничное поздравление белорусского правителя Лукашенко с Днем Независимости.
«Диктатор поздравил Украину и пожелал мирного неба. В «подарок» из Беларуси по Украине вновь были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи», - заявили в ведомстве.