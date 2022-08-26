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Минобороны Украины: Желаем Лукашенко воссоединения с его друзьями — Хусейном и Каддафи

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  • 26.08.2022, 10:55
  • 5,398
Минобороны Украины: Желаем Лукашенко воссоединения с его друзьями — Хусейном и Каддафи
ФОТО: МУАММАР КАДДАФИ И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

Поздравление от украинских военных.

В Минобороны Украины не оставили без внимания циничное поздравление белорусского правителя Лукашенко с Днем Независимости.

«Диктатор поздравил Украину и пожелал мирного неба. В «подарок» из Беларуси по Украине вновь были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи», - заявили в ведомстве.

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