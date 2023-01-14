Россияне попали в многоэтажный дом в Днепре: один подъезд «сложился»1
- 14.01.2023, 17:59
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Есть пострадавшие.
В субботу, 14 января, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Под обстрелами, в частности, Днепр, пишет «Униан».
Позже стало известно, что россияне попали в многоквартирный дом в одном из районов города.
На обнародованных фото можно увидеть, что разрушен по меньшей мере один из подъездов дома. По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате атаки по жилому дому пострадавших 10 человек, из них двое – дети.
Сейчас на месте работают городские службы и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки целый район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.
- Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Будем всю ночь разбирать завалы, - написал он.