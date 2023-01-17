Ученые раскрыли пять самых главных тайн Стоунхенджа 2 17.01.2023, 16:51

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Одно из каменных чудес света таит в себе много загадок.

Стоунхендж – доисторический круг из камней высотой около 4 м в графстве Уилтшир – является источником одних из самых больших загадок в мире. Историки считают, что его построили около 5000 лет назад, но его цель остается неподтвержденной.

Хотя на все загадки ответить все еще невозможно, однако на некоторые из них ученые могут дать ответ, сообщают Daily Mail.

Кто построил Стоунхендж?

Считается, что знаменитое кольцо из камней строилось поэтапно, причем строительство первого этапа началось примерно в 3100 г. до н. е. Этот возраст определили с помощью радиоуглеродной датировки органического вещества на этом объекте разными учеными в течение последних 70 лет.

Считается, что круглый ров из мела Сифорда и серия круглых ям впервые обнаружил антиквар Джон Обри в 1666 году. 56 «ям Обри», как их теперь называют, имеют ширину и глубину около одного метра, крутые бока и плоское дно.

Раскопки обнаружили кремированные человеческие кости в некоторых меловых углублениях, считавшихся неважными, когда их впервые обнаружил в 1920 году Уильям Хоули.

Однако в 2013 году их повторно проанализировали археологи из Университетского колледжа Лондона (UCL), так датировавшие этот участок 3000 годом до н. е.

Ров и ямы считаются первым этапом строительства Стоунхенджа. Однако их предназначение остается загадкой.

Второй этап строительства начался где-то между 2900 и 2600 до н. э., когда вкопали большое количество деревянных столбов.

Фрагменты древесины, а также кремированные кости и куски керамики позволили ученым датировать второй этап строительства неолитическими людьми.

С 2600 г. до н. э. начинают добавляться знаменитые голубые камни, которые, как считают, были делом рук обитателей соседнего неолитического поселения.

Стены Деррингтона – это городище, расположенное всего в 2,8 км от Стоунхенджу, и датируется примерно 2500 годом до н. э. Ученые считают, что это было место, где строители жили часть года и проводили праздники и ритуалы.

Эксперты «Английского наследия» утверждают, что церемониальные пиры в Даррингтонских стенах привлекали людей со всей страны, помогавших строить памятник.

Да, строительство фактически объединило людей, в том числе с Уэльса, и показало посторонним силу маленькой строительной общины.

В 2018 году исследователи Оксфордского университета изучили изотопный состав стронция в кремированных костях, захороненных в Стоунхендже между 3180 и 2380 годами до н. е. В 10 фрагментах черепа они обнаружили химические вещества, которые соответствуют людям из западной Британии.

Этот регион – известный источник голубых камней Стоунхенджу – и находки свидетельствуют, что древние валлийцы помогали его строительству.

Кроме Даррингтонских стен, некоторые из посетителей, возможно, останавливались в другом соседнем поселении под названием Блик Мид, расположенном к востоку от каменного круга.

Считается, что третий этап строительства продолжался примерно до 1500 г. до н. и включал установку около 82 голубых камней.

Первоначально это были два концентрических полукруга мегалитов, а также четыре отдельных «Станционных камня» и большой центральный мегалит, известный как «Алтарный камень».

Позже 30 сарсеновых камней — типичные примеры твердого песчаника из Мальборо Даунс в Северном Уилтшире — были привезены на место и расставлены по кругу.

Горизонтальные камни были расположены сверху, прежде чем был поднят внутренний круг всемирно известных «трилитов» — двух вертикальных камней, поддерживающих третий горизонтальный камень.

Приблизительно в 1500 г. до н. е. было установлено больше голубых камней за пределами внешнего круга и внутри трилитов, чтобы создать знакомый нам Стоунхендж, который мы можем видеть сегодня.

В 2016 году исследователи из UCL провели эксперимент, чтобы увидеть, сколько людей понадобится для строительства Стоунхенджа.

Используя бревна и веревку, они перетащили бетонную плиту весом в одну тонну — вдвое меньше, чем самый легкий голубой камень, который использовался при строительстве памятника.

Они пришли к выводу, что для перемещения камней на неолитическую стоянку понадобилось бы от 40 до 50 человек и более 10 миллионов часов совместного труда.

Откуда взялись камни?

Существует два основных типа камня, из которых состоят мегалиты Стоунхенджу – голубой камень и сарсеновый камень.

О том, что голубой камень происходит из холмов Пресели на севере Пембрукшира, Уэльса, ученым известно уже на протяжении столетия.

В 1923 году Х. Х. Томас из Британской геологической службы NERC во время полевых работ в Карн Менин обнаружил характерные темно-серые пятнистые породы, известные как пятнистые долериты.

Однако в 2014 году исследователи из Музея Уэльса изучили минеральную химию голубых камней на памятнике.

Они обнаружили, что не менее 55 процентов долеритовых голубых камней действительно происходят из другого места, известного как Карн-Гоедог.

За три года до этого анализ, проведенный вместе с геологами Лестерского университета, показал, что риолитовые голубые камни в Стоунхендже происходят из Крейга Рос-и-Фелина.

Эти места находятся на расстоянии около 225 км от самого памятника в Уилтшире, и то, как они были доставлены в Уилтшир, остается предметом споров.

До этих находок считалось, что камни могли быть сплавлены по Бристольскому каналу на плотах.

Однако д-р Ричард Бевинс, ведущий автор исследования, сказал, что это маловероятно, поскольку «оба эти отложения камней лежат на северной стороне холмов Пресселя».

«Скалы должны были быть перетянуты вверх по холмам, через вершины и снова вниз еще до того, как они достигли водных путей», — сказал он.

Другая теория была предложена в 2018 году, что камни были перемещены в Уилтшире 500 000 лет назад ледником.

Валлийский ученый Брайан Джон утверждал, что ледник проложил себе путь через Уэльс, и лед подхватил голубые камни по дороге. Он говорит, что камни наконец попали на Солсберийскую равнину после того, как лед растаял.

В 2021 году эксперты из Университета Сент-Эндрюса обнаружили остатки другого каменного круга, получившего название Ваун Моун, датированного примерно 3400 годом до н. э., на холмах Пресели.

Исследователи утверждают, что 50 синих камней из разобранного круга были перенесены в Уилтшир для создания Стоунхенджа.

Между неолитическими памятниками было сходство, что позволило исследователям заключить о связи между ними.

Валлийский круг имеет диаметр 110 м – такой же, как и ров, окружающий Стоунхендж – и оба они выровнены к восходу солнца в день летнего солнцестояния.

Несколько монолитов из Стоунхенджа на Солсберийской равнине принадлежат к тому же типу горных пород, что и все еще остающиеся на валлийском объекте.

Кроме того, один из голубых камней в Стоунхендже имеет необычное поперечное сечение, совпадающее с одним из отверстий, оставленных в Ваун Моун.

Исследователи предполагают, что камни были перемещены во время миграции древних людей региона Пресели, поскольку они брали с собой свои памятники как знак идентичности своих предков.

Это также может объяснить, почему голубые камни были привезены с столь далекого расстояния, в то время как большинство кругов построены на небольшом расстоянии от их карьеров.

В течение разных ледниковых периодов вечная мерзлота неоднократно замораживала и размораживала меловой слой, разрушая сарсены.

На протяжении тысячелетий эти камни погружались под поверхность, оставляя несколько торчащих наружу несколько фрагментированных скал.

Эти камни разного размера можно найти на Солсберийской равнине и в долине Мальборо в Уилтшире, а также в Кенте и в меньшем количестве в Беркшире, Эссексе, Оксфордшире, Дорсете и Хэмпшире.

Эксперты Брайтонского университета определили происхождение сарсеновых камней по образцу керна, добытого во время ремонтных работ в 1950-х годах.

Химический анализ показал, что образец 20-тонного мегалита высотой 30 футов происходит из Западного леса Уилтшира. Местное происхождение камней, вероятно, гарантировало, что самые большие камни могли быть использованы для строительства Стоунхенджа.

Как построили Стоунхендж?

Массивные камни, из которых состоит Стоунхендж, весят до 50 тонн, так как их доставили на место и расположили так, как они есть, до сих пор остается загадкой.

Их вес означал, что транспортировка водой была бы невозможна, поэтому есть подозрение, что их перевозили с помощью саней и веревок.

Расчеты показали, что для того, чтобы тянуть один камень, нужно было бы 500 мужчин, которые использовали кожаные веревки, и еще 100 мужчин, которые укладывали ролики перед санями.

Однако твердые поверхности и траншеи, необходимые при использовании катков, должны были бы оставить свой след на ландшафте, но пока они не найдены.

Археологи из Университета Ньюкасла предположили, что люди эпохи неолита перетаскивали камни на место с помощью саней, смазанных свиным жиром.

Другое исследование предполагает, что они использовали коров, чтобы таскать камни для памятника.

Археологи из UCL обнаружили, что кости ног неолитического крупного рогатого скота демонстрируют характерный износ, что свидетельствует об использовании их в качестве «животных двигателей».

Высказано предположение, что коровы могли использоваться для того, чтобы тянуть гигантские плетеные корзины, содержащие огромные валуны, и катить их к месту назначения.

Кроме того, древние инженеры могли использовать шарикоподшипники в желобчатых дубовых дорожках для транспортировки камней к месту строительства.

Известно, что люди эпохи неолита умели выпиливать длинные деревянные доски, которые использовались в качестве дорожек для перехода через болото.

Специалисты Эксетерского университета выдвинули такую гипотезу после изучения загадочных каменных шаров, найденных вблизи достопримечательностей, похожих на Стоунхендж, в шотландском графстве Абердиншир.

Приблизительно размером с крикетный мяч, они вырезаны с точностью до миллиметра. Это свидетельствует о том, что они предназначались для использования вместе, а не в отдельности. Шотландские каменные круги схожи по форме на Стоунхендж, но содержат некоторые гораздо более крупные камни.

Почему он был построен на равнине Солсбери?

Хотя сегодня Стоунхендж выглядит как изолированное здание, стоящее на Солсберийской плоскости, исследования показывают, что так было не всегда.

На самом деле, большой комплекс, найденный примерно в 2,4 км от каменного круга в 2016 году, как полагают, датируется 3650 годом до н. — более чем за тысячу лет до того, как он был построен.

Исследователи говорят, что комплекс был священным местом, где люди неолита проводили церемонии, в частности, банкеты.

Хотя это открытие не столь древнее, как Блик Мид, оно показало, что вся территория вокруг Стоунхенджа была еще более священной и ритуально активной, чем считали археологи.

Доказательства также свидетельствуют о том, что местоположение Стоунхенджу использовалось для поклонения солнцу за сотни лет до установления его камней.

Прямоугольный участок земли, окруженный рвами, известный как Стоунхендж-Курс, расположен к северу от памятника, и датируется между 3630 и 3375 годами до н. е.

Его функция неясна, однако считается, что он был церемониальным или служил границей между зонами поселения и церемониальной деятельности.

В 2011 году команда из Бирмингемского университета использовала георадар для изучения полей вокруг Стоунхенджа. Они обнаружили две ямы глубиной почти 5 метров, которые находятся в так называемом небесном выравнивании.

Археологи считают, что ямы содержали высокие камни и деревянные столбы для обозначения восхода и заката, или маршрута процессии летнего солнцестояния.

В 2013 году археологи подтвердили, что древний процессийный путь к Стоунхенджу был проложен вдоль рельефа ледникового периода.

Он естественно находился на оси солнцестояния, что позволяет предположить, что местоположение каменного круга было выбрано из-за его солнечного значения.

Маршрут, известный как Авеню, образован канавами, простирающимися на 2,4 км от северо-восточного входа в Западное Эймсбери. Эксперты считают, что канавки были созданы талыми водами ледникового периода.

Они естественным образом направлены прямо на закат в середине зимы в одном направлении и на восход в середине лета в другом.

Наличие этих хребтов, вероятно, побудило людей эпохи неолита построить Стоунхендж именно на этом месте.

Зачем его использовали?

Наверное, самый актуальный вопрос о Стоунхендже касается того, какое назначение обеспечивало круг мегалитов. В течение многих лет ученые использовали имеющиеся доказательства, чтобы выдвинуть ряд теорий.

Открытие в 2013 году кремированных костей в Обри, которые были похоронены между 3100 до н. э. и 2600 до н. э., натолкнуло экспертов на мысль, что это могло быть кладбище.

Голубые камни, возможно, первоначально использовались для идентификации лиц, захороненных под ними.

Но после 2500 г. до н. э. люди, использовавшие Стоунхендж, похоже, перестали кремировать и прятать человеческие останки в самом каменном кругу, вместо этого пряча их во рву по периферии.

Расположение и ориентация камней также указывают на то, что он, возможно, был построен для отслеживания движения солнца, луны и звезд.

Другая теория состоит в том, что Стоунхендж исполнял роль музыкального инструмента, на котором камни «играли» как на гигантском ксилофоне.

Исследователи из Королевского колледжа искусств провели месяцы, постукивая кусочками камня по 1000 видов пород и записывая звук, который они издавали.

Они обнаружили, что голубые камни «поют» при ударе и имеют «исключительную звуковую природу», усиливающуюся круглой формой.

В 2020 году инженеры Салфордского университета опубликовали на 3D-принтере масштабную модель Стоунхенджу и обнаружили, что она имеет акустику «как в современном кинотеатре».

Они считают, что могли бы использовать это свойство во время пения или разговора, усиливая свой голос или музыку.

Из-за того, как были выложены настоящие камни, голоса не проектировались бы на окружающую местность или даже на стоящих рядом людей.

А в марте прошлого года археолог из Борнмутского университета утверждал, что он был древним солнечным календарем, помогая людям отслеживать дни года.

Профессор Борнмутского университета Тимоти Дарвилл считает, что это было физическое представление одного месяца, с каждым из 30 камней в сарсеновом круге, представляющем один день.

Когда он был построен, один месяц состоял из трех недель, а каждая из этих недель состояла из 10 дней.

Профессор Дарвилл сказал, что в кругу есть особые камни, отмечающие начало каждой из этих трех недель в месяце.

Люди в Стоунхендже, может быть, просто отмечали дни месяца, представленные камнем, может быть, используя маленький камень либо древесный колышек, произнес он.

По словам исследователей, весь памятник расположен по отношению к солнцестоянию, или крайним границам движения солнца: «В Стоунхендже в день летнего солнцестояния солнце восходит за Пяточным камнем в северо-восточной части горизонта и его первые лучи освещают сердце Стоунхенджу.

Наблюдатели в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния, стоя у входа в ограждение и лицом к центру камней, могут наблюдать закат в юго-западной части горизонта».

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