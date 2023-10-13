Через несколько минут вагон пронизали крики Агурбаш» 13.10.2023, 0:59

Пропагандисты обратили внимание на песни в поездах.

Пропагандист Юрий Уваров возмутился, что в поездах до сих пор звучат песни Анжелики Агурбаш.

Уваров в своем канале рассказал, как ехал из Гродно поездом Гродно — Гомель, передает «Наша Нiва».

«Через несколько минут вагон пронизали крики Агурбаш», — пишет Уваров.

Он это без внимания не оставил и «пригласил начальницу поезда».

Оказалось, что в поезде песню по желанию не поставишь.

«Та развела руками: «Репертуар подбираем не мы, нам дают флэшку для радиоузла». Интересуюсь, кто составляет репертуар. Оказывается, Барановичское отделение Белорусской железной дороги. Бэчебесы никак не угомонятся.

Сколько проклятий эта певица ртом провищала в адрес нашего президента! А теперь ее кто-то решил включить в репертуар радиоузлов поездов!» — на жалеет восклицательных знаков Уваров.

Он дает контакты в посте Барановичского отделения железной дороги — мол, «не грех задать вопрос руководителю отделения».

Между тем, другие ябатьки возмущаются, что песни Агурбаш поют люди, недостойные исполнять такие «патриотические песни».

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