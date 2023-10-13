Токаев ответил «русскомировцу» Лукашенко 13 13.10.2023, 17:01

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Касым-Жомарт Токаев

Два совершенно разных подхода к национальной культуре.

Главы стран Содружества независимых государств на саммите в Бишкеке согласовали договор об учреждении Международной организации по продвижению русского языка.

Особую обеспокоенность по этому поводу выразил Александр Лукашенко. Белорусский диктатор увидел проблему в том, что молодежь во многих странах перестала изучать русский.

«Вы знаете, мы сегодня все разговариваем на русском языке, поэтому не так остро ощущаем эту колоссальную проблему. А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках. Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском и другом языке. Это величайшее наше достояние. Можем достукаться до того, что будем общаться через переводчика», – заявил Лукашенко.

Почему-то судьба белорусского языка Лукашенко так не заботит.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о ситуации с русским языком на пространстве СНГ, заявил, что его страна продолжит усиление статуса казахского языка.

«Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка», – заявил президент Казахстана.

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