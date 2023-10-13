Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на ступеньках

Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на ступеньках18
- 13.10.2023, 20:23
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У диктатора проблемы со здоровьем?
Узурпатор Александр Лукашенко прокомментировал случай с потерей равновесия при подъеме по ступенькам на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит Telegram-канал, приближенный к диктатору.
«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», — говорится в сообщении.
При этом авторы канала сочли слова Лукашенко относящимися и к случаю на ступеньках, и к самой просьбе дать комментарий.