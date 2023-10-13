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Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на ступеньках

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  • 13.10.2023, 20:23
  • 10,466
Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на ступеньках

У диктатора проблемы со здоровьем?

Узурпатор Александр Лукашенко прокомментировал случай с потерей равновесия при подъеме по ступенькам на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит Telegram-канал, приближенный к диктатору.

«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», — говорится в сообщении.

При этом авторы канала сочли слова Лукашенко относящимися и к случаю на ступеньках, и к самой просьбе дать комментарий.

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