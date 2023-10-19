Генетики назвали четыре фактора, которые влияют на продолжительность жизни белорусов 19.10.2023, 2:24

На генетику приходится 25−30%.

Белорусские генетики с 2018 года изучали генома долгожителя. Результатами исследований во время пресс-конференции 18 октября поделилась ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологий института генетики и цитологии НАН Беларуси Елена Михаленко.

Исследование проводили сотрудники БелМАПО совместно с Минским областным клиническим госпиталем инвалидов ВОВ.

— Наша коллекция ДНК составляет 190 долгожителей. (…) Также собрана коллекция 500 образцов ДНК людей от 60 до 89 лет, — рассказала Елена Михаленко.

Ученые выяснили, что на продолжительность жизни белорусов влияют «несколько факторов, которые можно разбить на четыре сектора»: генетические особенности, образ жизни, окружающая среда, социальная сфера и здравоохранение. Первые три — самые важные. Они делят между собой потенциал долголетия человека, последний фактор имеет значение только на 10%.

— На генетику приходится 25−30%. Но мы не должны забывать, что наш образ жизни, наше питание, наша физическая активность точно так же влияет и зависит от наших генетических особенностей, что и показало наше исследование, — отметила специалист.

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