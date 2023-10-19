ВСУ захватили российского полковника с очень необычным ранением 4 19.10.2023, 10:26

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Украинские военные опубликовали видео.

В плен к украинским защитникам попал российский военный с очень пикантным ранением.

Видео с оказанием медицинской помощи оккупанту обнародовали в соцсетях.

Как можно видеть на обнародованных кадрах, пострадавшей частью тела россиянин, который был идентифицирован бойцами Сил обороны как полковник ВС РФ, оказалась его пятая точка.

В то же время обстоятельства, при которых он получил такое ранение, не уточняются, в связи с чем некоторые пользователи предположили, что на самом деле это может быть результатом того досуга, который некоторые российские военные практикуют, когда думают, что их никто не видит.

Как бы то ни было, военнослужащие ВСУ отнеслись к захватчику вполне гуманно.

«Подфартило тебе, полковник», — отметил один из бойцов.

Настоящий полковник pic.twitter.com/vDOt5IthPJ — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) October 19, 2023

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