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Российский офицер, убитый в Карабахе, оказался уроженцем Беларуси

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  • 19.10.2023, 12:12
  • 4,378
Российский офицер, убитый в Карабахе, оказался уроженцем Беларуси
Иван Ковган

Его похоронили в родной деревне.

20 сентября у деревни Джанятаг в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Все пятеро военнослужащих были погибли.

Среди российских военных, погибших в Карабахе, был заместитель командующего миротворческим контингентом, капитан первого ранга Иван Ковган. Он родом из Беларуси.

Иван Ковган родился 23 сентября 1972 года в деревне Конюхи Копыльского района. Деревня известна тем, что здесь родился и писатель Алесь Адамович.

«Радыё Свабода» стало известно, что Ковгана похоронили в родной деревне.

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