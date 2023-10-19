Российский офицер, убитый в Карабахе, оказался уроженцем Беларуси

Российский офицер, убитый в Карабахе, оказался уроженцем Беларуси5
- 19.10.2023, 12:12
- 4,378
Его похоронили в родной деревне.
20 сентября у деревни Джанятаг в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Все пятеро военнослужащих были погибли.
Среди российских военных, погибших в Карабахе, был заместитель командующего миротворческим контингентом, капитан первого ранга Иван Ковган. Он родом из Беларуси.
Иван Ковган родился 23 сентября 1972 года в деревне Конюхи Копыльского района. Деревня известна тем, что здесь родился и писатель Алесь Адамович.
«Радыё Свабода» стало известно, что Ковгана похоронили в родной деревне.