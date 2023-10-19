Удар ATACMS по Луганску: ВСУ попали не только по аэропорту
- 19.10.2023, 15:07
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Поражен еще один важный военный объект.
В минувший вторник, 17 октября, ВСУ могли попасть не только по Международному аэропорту Луганск, авиаремонтному заводу и ЛВАУШ, но и по другим военным объектам российских оккупантов, расположенным под оккупированным областным центром, сообщает dialog.ua.
Как сообщили местные жители, ночью и утром 17 октября было слышно много взрывов, причем не только из южной части города, где располагаются захваченные «ЛНРовцами» и ВС РФ в 2014 году Международный аэропорт Луганск, авиаремонтный завод и Луганское высшее летное училище военных штурманов.
Люди, проживающие в поселке Юбилейное, что располагается на западе от Луганска, утверждают, как слышали «хлопки», а также видели яркие вспышки со стороны Веселой Тарасовки — села в Лутугинском районе Луганской области.
Как известно, в этом населенном пункте до войны располагался Луганский авиационно-спортивный клуб. Также там имеются асфальтированная взлетно-посадочная полоса и грунтовая (по некоторым данным, нерабочая).
Кроме того, в этом районе достаточно много места для военных складов.
Пока достоверно неизвестно, что именно горело и взрывалось в районе Веселой Тарасовки 17 октября, но не исключено, что ВПП и другие объекты бывшей авиашколы российские оккупанты также могли использовать под свои военные нужды.
Напомним, в СМИ появилась информация, что ВСУ во время удара по Луганску в ночь на 17 октября точными ударами уничтожили вертолеты, оборудование и специальную технику, которая находилась на местном авиаремонтном заводе, а также на территории Высшего летного училища военных штурманов.
Законный глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал, что детонация на этих объектах продолжалась до 11 утра.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что в ночь на 17 октября украинская армия нанесла удары по вертолетам на российских военных аэродромах под Бердянском и Луганском.
Позже появились спутниковые снимки Международного аэропорта «Луганск» после ударов ВСУ.