ВСУ готовы перерезать логистику врага на Херсонщине 13.11.2023, 9:21

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Аналитики ISW озвучили детали боев за Крынки.

На кадрах с геолокацией от 12 ноября можно видеть, как украинские защитники продвигаются в районе Крынок на левом берегу Херсонской области. При этом Z-каналы признают, что российской армии так и не удалось выбить ВСУ из Крынок.

Более того, украинский десант ведет боевые действия с врагом в районе Поймы, Подстепного и Песчановки. Аналитики из ISW детально проанализировали ситуацию на левом берегу Херсонщины за прошедшие выходные. Российские военкоры утверждают, что в выходные ВСУ перебросили в район Крынок дополнительные силы. Более того, украинские защитники пытаются перерезать логистику врага, которая соединяет Крым, Херсонскую и Запорожскую области.

Z-канал WarGonzo пишет, что ВСУ продвинулись к трассе Е58 Олешки — Каменка. В конечном итоге под ударами может оказаться армия Путина, находящаяся на пересечении трасс Е58 и Е97 к югу от линии Пойма — Песчановка — Подстепное. Украинский военкор Машовец заявил, что МО РФ направило небольшой отряд оккупантов для защиты трассы Олешки — Новая Каховка.

Главная цель — сохранить боевую мощь группы войск «Днепр». Накануне оккупанты продолжили авиаудары по правому берегу Херсонщины. За прошедшие сутки была сброшена 31 авиабомба и совершено 55 артиллерийских удара. 11 ноября оккупанты нанесли удар по библиотеке им. Гончара в Херсоне.

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