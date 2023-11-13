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Минобороны РФ заявило об отступлении оккупантов из Херсонщины

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  • 13.11.2023, 11:16
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Минобороны РФ заявило об отступлении оккупантов из Херсонщины

Затем новость в росСМИ была аннулирована.

Министерство обороны РФ заявило, что командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра.

После перегруппировки, цитирует РИА Новости заявление военного ведомства, «Днепр» «высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях».

Затем росСМИ аннулировали новость о перегруппировке войск «Днепр», объявив, что она была выпущена ошибочно.

ВСУ к началу ноября создали несколько плацдармов на левом, контролируемом Россией берегу Днепра. В частности, украинские военные контролировали значительную часть села Крынки, на этот плацдарм удалось перебросить несколько сотен морских пехотинцев, которых с правого берега их поддерживала огнем украинская артиллерия и операторы дронов.

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