Британская разведка: У России появился новый противник на фронте 2 5.11.2023, 15:57

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Оккупанты оказались неготовы к такой ситуации.

С приближением зимы в Украине у российских оккупантов, кроме воинов Сил обороны, появляется новый «противник»: дожди и похолодание. Захватчики неделями сидят в грязи в окопах и в форме, которая не успевает высыхать, и не могут согреться даже чашкой чая.

При этом оккупанты жалуются на «однообразную еду» и на то, что обеспечение оккупационных войск в целом имеет огромные проблемы. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

«Рассказы очевидцев из дислоцированных в Украине российских войск свидетельствуют о том, что с приближением зимы извечная борьба солдат со стихией остается основной заботой для российской армии», – отмечено в сообщении.

В частности, об этом рассказывали недавно вернувшиеся из Украины на территорию РФ российские оккупанты в ходе конференции по военным вопросам, состоявшейся в рамках «Огарковских чтений» в Москве 1 ноября.

Захватчики заявили, что находясь на передовой, неделями были «мокрыми с ног до головы».

Высушить же вещи или хоть как-то согреться им не удавалось, ведь, как отметил один из оккупантов, из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск они «даже не могут вскипятить кружку чая».

Также российские солдаты жаловались на то, что вынуждены сидеть в грязи и питаться «однообразной едой».

«Поддержание достойного уровня личного комфорта и надежного управления на оборонных позициях является сложной задачей для любой армии. Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что в российских войсках очень плохо соблюдаются базовые принципы полевого администрирования. Вероятно, это частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также материально-технической поддержкой, осуществляемой с переменным успехом», – предположили в МО Британии.

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