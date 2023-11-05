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Как компании шпионят за сотрудниками

  • 5.11.2023, 16:08
Как компании шпионят за сотрудниками

Оказывается, способов очень много.

Если вам кажется, что ваш работодатель за вами следит, то скорее всего вы правы. Компании обычно оправдывают слежку заботой о продуктивности и мониторингом посещаемости офиса. Способов делать это очень много, рассказывает Insider (перевод — devby.io).

Пропуска

Во многих офисах действует чекин по пропускам. Данные о том, когда сотрудник приходит и уходит, бесценны для компаний, которые хотят вернуть в офис удалёнщиков.

Например, так работает Amazon, где RTO-политику навязывают очень жёстко. Изначально компания обещала собирать лишь обезличенные и обобщенные данные по посещаемости, чтобы оценивать загруженность и оптимизировать использование офисных помещений. Но теперь каждый сотрудник может посмотреть свою персональную статистику присутствия в корпоративных зданиях за последние 8 недель на внутреннем HR-дашборде, данные есть в распоряжении менеджеров, и они даже могут увольнять «прогульщиков».

Посещаемость по ID-картам также трекает Goldman Sachs, чтобы потом наказывать тех, кто слишком мало времени проводит в офисе. Система указывает её в процентах. То есть если сотрудники команды должны работать в офисе три дня в неделю, посещаемость должна быть не ниже 60%. JPMorgan тоже генерирует на основе таких данных отчёты и дашборды, которые помогают менеджерам добиваться выполнения квот по работе в офисе звонками и емейлами непослушным подчинённым.

Клавиатура, интернет и веб-камера

Ещё один инструмент в руках нанимателей — ПО для тайм-трекинга (так называемое bossware), которое позволяет узнать, что же делают работники на своих ноутбуках, и стало расцветать вместе с удалёнкой. Разработчики такого софта, например Time Doctor, предлагают обновляющиеся в онлайн-режиме дашборды и отчёты о продуктивности сотрудников, включая информацию о время прихода и ухода, перерывах, использовании интернет-трафика и приложений. Time Doctor даже позволяет клиентам делать скриншоты и запись экрана сотрудников. Некоторые такие программы регистрируют нажатия клавиш сотрудниками и могут активировать микрофон и камеру без их ведома.

У JPMorgan, например, есть кастомная система Workforce Activity Data Utility (WADU), которая собирает весьма разнообразные данные. Например, сколько времени каждый сотрудник потратил на созвоны в Zoom, емейлы, документы, а также когда они бронируют себе место в офисе.

Эксперты ResumeBuilder в марте проводили опрос среди 1000 американских топ-менеджеров компаний, чьи сотрудники в основном работают полностью удалённо или по гибридному графику. 96% респондентов ответили, что их компании применяют тот или иной софт для слежки за сотрудниками. До пандемии таких компаний было лишь 10%.

Датчики перемещения по офису

Некоторые работодатели отслеживают даже то, где именно в офисе находятся люди. К примеру, австралийская фирма XY Sense продаёт датчики, которые устанавливаются на потолок и сканируют этаж. Так можно выявлять перегруженные и малоиспользуемые пространства, чтобы (теоретически) оптимальнее эксплуатировать офисные площади. Разработчики утверждают, что распознавать отдельных сотрудников датчики не умеют, а люди отображаются в виде точек.

Смарт-кулер для воды

Производитель интерактивных «умных» кулеров Bevi фиксирует частоту использования своих агрегатов сотрудниками. Из этих данных компания узнала, что сейчас приходить в офис до 9 часов утра и уходить после 5 часов вечера стало больше сотрудников, чем до пандемии.

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