Ученые обнаружили сразу восемь планет, похожих на Землю 1 5.11.2023, 17:36

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На них присутствует углекислый газ, вода и метан.

Космический телескоп TESS уже обнаружил в нашей галактике несколько тысяч экзопланет разного типа, массы и размера. Группа астрономов проанализировала данные телескопа и заявило об обнаружении восьми новых планет, которые относятся к классу суперземля. Результаты этого исследования скоро будут опубликованы в издании Publications of the Astronomical Society of Australia, пишет Universe Today (перевод - «Фокус»).

Космический телескоп TESS был специально создан для поиска планет за пределами Солнечной системы. На сегодняшний день ученые подтвердили существование 400 планет и еще почти 6000 объектов находятся в статусе кандидатов на звание экзопланеты. Группа ученых обнаружила среди этого обширного списка 8 планет, похожих на Землю по размеру. И все они принадлежат к классу суперземля. Это планеты, размер которых немного больше, чем у Земли, а масса может быть в несколько раз больше.

Все эти планеты получили названия, а также ученые смогли узнать какой они имеют размер и массу. Список обнаруженных суперземель:

- TOI-238b – масса планеты в 3,6 раза больше массы Земли, при этом объект в 1,6 раза больше по диаметру.

- Масса планеты TOI-771b в 2,8 раза больше земной, а по размеру она 1,4 раза больше нашей планеты.

- В 3,8 раза больше Земли по массе и в 1,6 раза по размеру является планета TOI-871b.

- TOI- 1467b имеет 4,4 массы Земли и 1,8 земного размера. Такими же характеристиками обладает и планета ТОI-2068b.

- TOI-1739b в 4 раза больше нашей планеты по массе ив 1,7 раза больше по размеру.

- Планета ТОI-4559b больше Земли по массе и диаметру в 2,7 и 1,4 раза соответственно. А у планеты ТОI-5799b масса больше земной в 3,7 раза, а диаметр — в 1,6 раза.

Ученые также определили из этого списка планеты, которые следует изучить более тщательно, потому как они имеют важные свойства. Астрономы считают, что с их помощью можно объяснить нехватку планет, определенного размера.

Сейчас ученые обнаружили очень мало экзопланет, которые были имели от 1,5 до 2 диаметров Земли. Возможно это связано с тем, что эти планеты теряют свою массу под действием сильного излучения своих звезд, которое разрушает атмосферу.

Ученые создали модели атмосфер этих восьми супереземель, на основе имеющихся данных и результаты интригуют. Данные показывают признаки присутствия на планетах углекислого газа, воды и метана. А метан может быть признаком существования живых организмов, хотя это не всегда так.

Астрономы надеются использовать приборы космического телескопа Уэбб для того, чтобы провести тщательное исследование атмосфер найденных планет.

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