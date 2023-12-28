Александра Герасименя: Перед белорусскими спортсменами стоит выбор, как в 2020 году

Александра Герасименя: Перед белорусскими спортсменами стоит выбор, как в 2020 году1
- 28.12.2023, 17:21
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Смогут ли они остаться людьми?
Многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя в интервью сайту Charter97.org рассказала, каким уходящий год был для белорусского спорта и назвала главного героя 2023-го.
— Вы в этом году были награждены медалью Ордена Погони от Рады Белорусской Народной Республики. Что для вас означает эта награда?
— Для меня эта награда стала неожиданной, но, безусловно, очень приятной. Почетно, что люди, сражающиеся за независимость Беларуси столько лет, отметили мой вклад. Это очень приятно и мотивирует.
— Кто для вас главные герои этого года?
— Такие люди, как Николай Статкевич, которые уже много лет сражаются за независимость нашей страны, ее свободу и смену власти ценою своей жизни. Те белорусы, которые погибли за страну или находятся в тюрьмах и не сдаются.
— Каким был этот год для белорусского спорта?
— Этот год, как и предыдущие, был достаточно непростым эмоционально и очень выматывающим физически. На многих наших спортсменов, которые планировали готовиться к Олимпийским играм, отразилась неопределенность, будут они участвовать или нет. Подчеркну, что любой стресс всегда скажется каким-то образом на каждом спортсмене. Не всегда положительно.
Сейчас все-таки допустили белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Но наверняка наша федерация во главе с «главным» поставит какой-то ультиматум, как сейчас в России. Мол, вы, конечно, можете выступать на Олимпийских играх, но тогда полностью лишаетесь финансирования, готовитесь самостоятельно, что для спортсмена не совсем хороший вариант.
Каждый спортсмен будет делать выбор, что же ему важнее: возможность выступления на Олимпийских играх, показать результат, выйти в свет, побороться с сильнейшими спортсменами мира или получать зарплату, быть просто лучшими спортсменами в стране.
Выбор непростой. Можно сказать, что такой же, как и в 2020-ом году: остаться человеком или выбрать какую-то выгоду для себя.
— В это сложное время на что белорусы могут опереться?
— Знаете, мне помогает вера в лучшее. Стараюсь просто жить сегодняшним днем, получая от жизни максимум. Делаю то, что могу именно сейчас.
Стараюсь вкладывать все свои усилия в сегодняшний день, помогать людям и надеюсь на лучшее: изменения в Беларуси, победу Украины. Что те, кто желают, смогут вернуться домой. В любом случае, знаете, трудности нас закаляют и делают лучше.