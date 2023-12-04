Белорусский тракторист шокировал своим расчетником Tik Tok 4.12.2023, 13:32

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«Скажите, пожалуйста, как на такие деньги можно прожить месяц?»

Тракторист-машинист показал в Tik Tok свой расчетный лист за октябрь. Он пожаловался, что получил на руки всего 254 рубля (77$). «Скажите, пожалуйста, как на такие деньги можно прожить месяц?»

Мужчина работает по договору подряда в одном из сельхозпредприятий Рогачевского района, пишет nashaniva.com. В октябре у него было 20 рабочих дней, и работы у него действительно хватало. Он поясняет, что пункт «сальдо прошлого месяца 324,75» означает зарплату за прошлый месяц (тогда у мужчины было всего 8 рабочих дней). «Оплата по расценкам, у нас просто экономист хороший», — уточнил мужчина и добавил, что ему заплатили только за один вид работы, а за другие — нет.

Нужно учесть, что 136 рублей у него сняли еще за питание. Но даже с ними итоговая сумма совсем небольшая.

Стоит отметить, что поддержки и сочувствия тракторист от подписчиков почти не получил. Его пытались поучать или успокоить: «Поверьте, есть еще меньше».

Отметились в комментариях и другие аграрии, которые сообщили, что у них такая же ситуация. Кто-то грустно пошутил: «Нет, по телеку говорят 2500». «Ага, только где?» — спрашивает автор видео.

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