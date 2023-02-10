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Данилов о «двух вариантах» для Путина: Либо он будет там, где находится Ленин, либо – на скамье подсудимых

  • 10.02.2023, 4:49
Данилов о «двух вариантах» для Путина: Либо он будет там, где находится Ленин, либо – на скамье подсудимых
Алексей Данилов

Шансов «выйти сухим из воды» у Путина – ноль.

Президент России Владимир Путин – «террорист №1 в мире «. Такое мнение в интервью «Настоящему времени», опубликованном 9 февраля, высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Накануне, 8 февраля, Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что есть заслуживающая внимания информация о том, что отправку в Украину российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого летом 2014 года был сбит Boeing 777 рейса MH17, согласовал лично Путин. В то же время следствие не располагает данными, что сбить самолет приказал Путин, который пользуется неприкосновенностью, как глава государства.

Представитель СМИ спросила Данилова, представляет ли он себе Путина на скамье подсудимых и что должно произойти, чтобы это случилось.

«Два варианта: либо он к этому времени будет уже находиться там, где находится Ленин (российский революционер, с 1924 года его тело находится в мавзолее – памятнике-усыпальнице на Красной площади в Москве. – Прим,). Учитывая то, что сейчас происходит в России, я более чем уверен, что там будет второе имя, там будет написано «Ленин – Путин». Сначала россияне положат его в мавзолей, будут ходить на него смотреть, как на мумию. А после этого, когда они поймут, что этот человек сотворил для России, они его уберут оттуда, как это уже было неоднократно в истории России, – ответил Данилов. – Другое дело, если он будет живым, то обязательно будет на скамье подсудимых, потому что этот человек – террорист №1 в мире. И если раньше террористом №1 был [убитый в 2011 году американским спецназом главарь «Аль-Каиды» Усама] бен Ладен, то на сегодняшний день Путин захватил пальму первенства».

По мнению секретаря СНБО, «шансов выйти сухим из воды у Путина – ноль».

«Если мне кто-то говорит, что там какой-то командир полка или бригады, или батальона может принимать какое-то решение для передвижения именно ЗРК «Бук», которые несли угрозу для гражданских самолетов, в России такого нет. Там все решения принимаются только с того момента, когда Путин скажет «да». И это была их большая ошибка… Мы с самого начала понимали, что, кроме Путина, команды по передвижению таких средств поражения никто в России принимать не может. Таких людей в России нет», – отметил Данилов.

По его словам, Европа, «к большому сожалению, слишком долго рассматривала эти вещи, которые были абсолютно понятны» – «чтобы сказать это, прошло восемь с половиной лет».

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