Украинские БТР «Буцефал» разгромили русскую пехоту под Бахмутом

Украинские БТР «Буцефал» разгромили русскую пехоту под Бахмутом1
- 10.02.2023, 8:17
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Появилось видео шквального огня по оккупантам.
Атака российской пехоты на позиции ВСУ под Бахмутом была расстреляна из автоматического орудия БТР-4, отметил эксперт. Подразделения ВСУ пустили в ход против россиян под Бахмутом бронетранспортеры «БТР-4 Буцефал». Видео шквального огня по российским позициям на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер.
На опубликованных кадрах оператор БТР-4 расстреливает российских военных из крупнокалиберного орудия с трассирующими боеприпасами.
«Российская пехота против украинского БТР-4 с 30-мм автопушкой, смертельная для российской пехоты, но очень приятная для украинской пехоты» , - отметил эксперт, комментируя видео.
Кадры на камеру мобильного телефона снял один из бойцов ВСУ, которые удерживают позиции под Бахмутом.
«Буцефал» был разработан в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ГП «ХКБМ»), производится на заводе имени Малышева. Ранее в Сети появилось видео с последствиями разгрома российских бронетанковых соединений под Угледаром.
Бахмут, бтр-4 pic.twitter.com/OkQvnASCde— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 8, 2023