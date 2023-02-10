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Украинские БТР «Буцефал» разгромили русскую пехоту под Бахмутом

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  • 10.02.2023, 8:17
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Украинские БТР «Буцефал» разгромили русскую пехоту под Бахмутом

Появилось видео шквального огня по оккупантам.

Атака российской пехоты на позиции ВСУ под Бахмутом была расстреляна из автоматического орудия БТР-4, отметил эксперт. Подразделения ВСУ пустили в ход против россиян под Бахмутом бронетранспортеры «БТР-4 Буцефал». Видео шквального огня по российским позициям на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер.

На опубликованных кадрах оператор БТР-4 расстреливает российских военных из крупнокалиберного орудия с трассирующими боеприпасами.

«Российская пехота против украинского БТР-4 с 30-мм автопушкой, смертельная для российской пехоты, но очень приятная для украинской пехоты» , - отметил эксперт, комментируя видео.

Кадры на камеру мобильного телефона снял один из бойцов ВСУ, которые удерживают позиции под Бахмутом.

«Буцефал» был разработан в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ГП «ХКБМ»), производится на заводе имени Малышева. Ранее в Сети появилось видео с последствиями разгрома российских бронетанковых соединений под Угледаром.

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