«30 единиц потерянной техники, бегают горящие танкисты» 7 10.02.2023, 15:19

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Российская пропаганда призналась в разгроме под Угледаром.

Попытка прорваться к Угледару для оккупационной армии РФ обернулась колоссальными потерями как в технике, так и в живой силе. Минобороны РФ о случившемся молчит, чем только усугубляет гнев сторонников агрессии, передает dialog.ua.

О бойне под Угледаром написал, среди прочих, милитаристский ресурс GREYZONE, который связывают с российской ЧВК «Вагнер».

Он обратил внимание на то, что главарь боевиков «Л/ДНР» Александр Ходаковский, который ранее бодро отчитывался о наступлении на Угледар, резко замолчал.

«Под Угледаром творится пи**ец, и творится он раз за разом, зачастую в командовании теми же подразделениями… Печально известная 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (...) бьется за Угледар вместе с морпехами 40-й бригады и спецназом 14-й отдельной бригады. Кадры говорят сами за себя. Как минимум только 30 единиц потерянной техники, бегающие горящие танкисты и воплощенные в жизнь кадры из фильма «Чистилище» о войне в Чечне, давящие своих бойцов БМП», - пишет одиозный ресурс.

«Z-каналы» в один голос винят в случившемся командование российской армии и требуют казней.

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях стало известно о разгроме под Угледаром татарского батальона «Алга». Не менее 30 оккупантов были ликвидированы. Попытка наступать на данном направлении, очевидно, стала большой ошибкой оккупантов.

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