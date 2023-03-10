Почему Лукашенко наградил силовиков за взорванный самолет в Мачулищах? 6 10.03.2023, 12:51

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Анатолий Котов

Объясняет экс-чиновник.

Лукашенко 9 марта подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который, в частности, вводит смертную казнь для чиновников за измену государству.

Зачем он нужен: это подготовка к войне или это просто паранойя? Почему диктатор наградил силовиков за взорванный самолет в Мачулищах? Какая атмосфера царит в чиновничьих кругах?

За ответом на эти вопросы сайт Charter97.org обратился к бывшему сотруднику администрации и управления делами Лукашенко Анатолию Котову:

— Почему Лукашенко решил ввести смертную казнь за «измену» для чиновников?

— Как минимум, это просто запугивание своего аппарата, как гражданского, так и силового. Теперь за все, что можно расценить как измену родине, а это очень растяжимое понятие, теперь грозит наказание вплоть до смертной казни. Это механизм обеспечения безграничной лояльности.

— Как можно объяснить награждение главы МВД Кубракова, главы погранслужбы Лаппо и главы КГБ Тертеля за то, что был поврежден российский самолет. Почему тогда не наградили министра обороны Хренина?

— Это как раз занимательная история, к которой многие авторитарные режимы приходят на излете своего существования, когда виновных в чем-то не наказывают, а награждают. Когда из тех, кто что-то упустил, делают героев, которые разбирались потом с последствиями. Достаточно короткая, фактически отсутствующая, скамейка запасных нам показывает, что их заменить некем, а отреагировать как-то нужно. Один из таких приемов — поменять полярность реакции с минуса на плюс.

Когда из неудачника делают героя — это традиция, которая имела место и в советские времена, особенно в армейской среде. Допустившие какую-то серьезную аварию товарищи не привлекались к ответственности, а просто награждались как героически боровшиеся с ее последствиями. Здесь, наверное, мы имеем ту же самую практику, потому что заменить эту троицу некем, поэтому пришлось их награждать. Хренин выбивается из этой истории, потому что он, в общем-то, «террористов» не ловил.

— Как бы вы охарактеризовали атмосферу, которая сейчас царит в чиновничьих кругах?

— Достаточно сложно это сделать. Я бы сказал, что атмосфера, которая там царит, близка к смирению и фатализму. То есть повлиять ни на что там товарищи не могут, решение принять никакое не могут, выйти из системы топ-чиновники тоже не могут. Поэтому они плывут по течению и ждут, что им очередной день принесет — награда так награда, на войну так на войну, в тюрьму так в тюрьму.

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