Бумеранг для Лукашенко Евгений Магда

10.03.2023, 16:28

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фото: anadolu agency

Подобных примеров хватало в европейской истории других диктаторов.

Лукашенко, который в последнее время сделал ряд резких заявлений в адрес Украины, подписал закон о смертной казни для чиновников и военных Республики Беларусь (РБ) за государственную измену.

С моей точки зрения, такой шаг имеет несколько аспектов.

Во-первых, следует напомнить, что Лукашенко не является легитимным президентом. Его не признала значительная часть европейского, мирового сообщества. Потому данное его решение имеет ограниченное влияние. Хотя в законодательстве Беларуси при существующем режиме высшая мера наказания будет применяться – тут нет сомнений.

Во-вторых, смертная казнь в Беларуси применялась и ранее. Именно поэтому республика не является больше членом Совета Европы.

В-третьих, я не вижу прямой связи между белорусско-украинскими отношениями и введением смертной казни в РБ за госизмену. Это скорее желание Лукашенко гнать весь истеблишмент под одну руку. Чтоб все сидели, как мыши под веником, и особо не дергались.

Важно также понимать, что даже первый случай применения этой новой нормы законодательства – казни человека за госизмену – может обернуться бумерангом для самого Лукашенко и кого-то из его окружения. После смены власти в Беларуси. Подобных примеров хватало в европейской истории других диктаторов.

Евгений Магда «Телеграф»

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