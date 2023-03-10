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Россия не может найти покупателей на миллионы баррелей дизеля

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  • 10.03.2023, 19:06
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Россия не может найти покупателей на миллионы баррелей дизеля

Эксперты прогнозируют остановку российских НПЗ.

Российские нефтяные компании испытывают нарастающие проблемы с экспортом дизельного топлива, которое с февраля попало под европейское эмбарго и «потолок цен» от стран G7, пишет Finanz.

Несмотря на скидки, достигающие трети от мировых цен, дизель российского происхождения копится в танкерах, дрейфующих в океане в ожидании покупателей.

На 5 марта такого «лишнего» дизеля было 4,4 млн баррелей. За месяц нераспроданные объемы в танкерах подскочили более чем вчетверо и достигли рекорда за все время наблюдений.

Россия продолжает отгружать дизель из портов, «зная, что покупателей на него нет», говорит Марк Уильямс, аналитик Wood Mackenzie. Если нераспроданные объемы продолжат расти, скорее всего, экспорт дизеля придется сокращать, одновременно пуская под нож его производство, полагает он.

По оценке Wood Mackenzie, начиная со второго квартала российские нефтеперерабатывающие заводы придется останавливать - сокращение переработки нефти составит до 1 млн баррелей в сутки.

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