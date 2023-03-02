В РФ нарисовавшую антивоенный рисунок школьницу отправили в приют 2.03.2023, 2:32

Отца – в изолятор временного содержания.

Полиция задержала отца-одиночку Алексея Москалева, дочь которого Мария ранее нарисовала антивоенный рисунок, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на волонтерку Елену Агафонову из общественной организации «Тульский областной народный совет».

54-летнего мужчину отправили в изолятор временного содержания. За его дочерью приехала комиссия по делам несовершеннолетних и увезла в детский приют в Ефремове. Мать девочки не живет с семьей с тех пор, как той исполнилось три года.

В декабре против Москалева возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (статья 280.3 УК). До этого его оштрафовали на 32 тысячи рублей по аналогичной административной статье (20.3.3 КоАП) за комментарий в «Одноклассниках» со словами «Армия России. Насильники рядом с нами».

По данным «ОВД-Инфо», в ФСБ собирали информацию о нем уже давно, но активное преследование началось в апреле — после того как учительница Марии по ИЗО пожаловалась директору на антивоенный рисунок девочки. Там были изображены российский и украинский флаги с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». Также Мария нарисовала женщину, которая закрывает ребенка от ракет, летящих со стороны РФ. Директор вызвала полицию.

С тех пор отца и дочь многократно забирали в отделение, допрашивали сотрудники ФСБ, а в квартире семьи проходили обыски. В итоге Москалев с дочерью уехали из Ефремова. Через некоторое время его адвокат Владимир Билиенко сообщил, что мужчину ищет полиция.

«Видимо, в новом городе Алексей устроился на работу. Сегодня он туда пошел, по дороге полицейские его увидели и выловили. Привезли домой, где находилась Маша, показали девочке, что забирают его, вызвали комиссию по делам несовершеннолетних», — рассказала Агафонова. 2 марта с Москалевым проведут очередные следственные действия.

Между тем в Совете по правам человека при президенте РФ заявили о намерении обратиться в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила RTVI, что история «выглядит дико». «Если он единственный родитель, то его не должны были так задерживать и оставлять ребенка одного. И несмотря на то, что девочка вроде не совсем маленькая, может за собой ухаживать, это не повод отправлять ее в приют», — подчеркнула Меркачева.

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