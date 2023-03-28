Reuters: Китай «обвалил» цены на нефть

Reuters: Китай «обвалил» цены на нефть2
- 28.03.2023, 13:06
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Есть две причины снижения стоимости.
Нефть на мировых рынках подешевела. Фьючерсы на марку Brent упали на 30 центов – до 77,82 доллара за баррель. Марка West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4 цента, до 72,77 доллара.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается: главных причин снижения цены две. Это:
восстановление спроса на ресурс в Китае;
покупка депозитов кредитов обанкротившегося банка SVB американской банковской холдинговой компанией First Citizens BancShares Inc.
«Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году – до 540 миллионов тонн. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая будут основным экономическим фактором для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, будут способствовать дальнейшему улучшению прогноза спроса», – говорится в сообщении.
США увеличили объемы сырой нефти в своих резервах. По данным авторов материала, за прошлую неделю этот показатель увеличился на 200 тыс. баррелей.