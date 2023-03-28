закрыть
28 марта 2023, вторник, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Китай «обвалил» цены на нефть

2
  • 28.03.2023, 13:06
  • 8,722
Reuters: Китай «обвалил» цены на нефть
Фото: Reuters

Есть две причины снижения стоимости.

Нефть на мировых рынках подешевела. Фьючерсы на марку Brent упали на 30 центов – до 77,82 доллара за баррель. Марка West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4 цента, до 72,77 доллара.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: главных причин снижения цены две. Это:

восстановление спроса на ресурс в Китае;

покупка депозитов кредитов обанкротившегося банка SVB американской банковской холдинговой компанией First Citizens BancShares Inc.

«Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году – до 540 миллионов тонн. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая будут основным экономическим фактором для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, будут способствовать дальнейшему улучшению прогноза спроса», – говорится в сообщении.

США увеличили объемы сырой нефти в своих резервах. По данным авторов материала, за прошлую неделю этот показатель увеличился на 200 тыс. баррелей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин