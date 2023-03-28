Россиянин, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, сбежал накануне приговора 28.03.2023, 16:58

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В зале суда новость встретили аплодисментами.

В России Алексея Москалева — отца школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, — приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщает «Медиазона», такое решение вынес Ефремовский межрайонный суд Тульской области. Его судили по статье о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Судья также объявил, что дочь Москалева передается на попечение социальных служб. Прокуратура требовала для Москалева два года колонии.

Самого Москалева на оглашении приговора не было. Пресс-секретарь суда Ольга Дьячук заявила, что он сбежал из-под домашнего ареста в ночь перед приговором. В зале суда новость встретили аплодисментами.

Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». Это было в апреле 2022 года. На рисунке была изображена женщина с украинским флагом, закрывающая собой ребенка от ракет. На следующий день после урока Москалева с дочерью забрали из школы полицейские. В отделении он узнал, что на него составлен протокол о «дискредитации» армии из-за комментария в «Одноклассниках». Текст комментария — «Армия России. Насильники рядом с нами». По этому протоколу суд оштрафовал Москалева на 32 тысячи рублей.

Алексея Москалева и его дочь допрашивали в ФСБ. Сотрудники спецслужбы забрали Машу на следующий день после суда по делу ее отца. Маша перестала ходить в школу и перешла на домашнее обучение. 30 декабря 2022 года у них дома прошел обыск.

По словам Москалева, утром в день обыска у его дома стояли пять полицейских машин, а также машины МЧС и пожарной службы. Он рассказал, что сотрудники ФСБ доставали из шкафов вещи, топтали одежду, срывали картины со стен и переворачивали мебель. Они изъяли всю технику, а также все накопления семьи — 125 тысяч рублей и 3150 долларов. Во время допроса, по словам Москалева, силовики спрашивали у него: «Откуда у тебя доллары? Кто твой хозяин? На кого ты работаешь?»

Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол». После этого он решил уехать вместе с дочерью в город Узловая. Он находится в Тульской области примерно в 100 километрах от Ефремова, где жили Москалевы.

Алексея Москалева задержали 1 марта, на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках» об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. Какие именно комментарии стали поводом для дела, Следственный комитет в своем сообщении об уголовном деле не уточнил. Со 2 марта Москалев находился под домашним арестом.

Машу Москалеву увезли в центр для несовершеннолетних. Связи с девочкой у отца нет. Как стало известно, еще в январе комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов подала в суд иск об ограничении родительских прав Москалева и матери девочки. По словам главы комиссии Светланы Давыдовой, семья Москалевых с мая 2022 года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении». Она утверждает, что отец девочки дважды привлекался к административной ответственности и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки жила отдельно и не интересовалась ее жизнью.

Заседание суда о лишении родительских прав назначено на 6 апреля.

Суд рассмотрел уголовное дело Алексея Москалева за один день — 27 марта. Прокурор запросил для обвиняемого два года лишения свободы в колонии общего режима. Москалев во время заседания суда говорил, что не писал посты, которые стали поводом для дела. Он заявил, что его страницу в «Одноклассниках» несколько раз взламывали.

На суде Москалев выступил с коротким последним словом: «Если сейчас спросить мнение, как вы относитесь к „спецоперации“ в Украине, я думаю, даже в зале находящиеся люди, больше 90%, скажут, что они против. И я соглашусь с ними. Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Взрослые погибают, дети. Отрицательно относиться только, как еще к войне относиться. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал».

В день вынесения приговора, 28 марта, адвокату Москалева Владимиру Билиенко удалось поговорить с сотрудниками приюта, в котором находится Маша. Ему передали рисунки девочки, а также показали ее письмо для отца. «Там в конце сердечко большое и [слова]: „Папа, ты мой герой“», — рассказал адвокат.

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