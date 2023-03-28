закрыть
28 марта 2023, вторник, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россиянин, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, сбежал накануне приговора

  • 28.03.2023, 16:58
  • 2,570
Россиянин, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, сбежал накануне приговора

В зале суда новость встретили аплодисментами.

В России Алексея Москалева — отца школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, — приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщает «Медиазона», такое решение вынес Ефремовский межрайонный суд Тульской области. Его судили по статье о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Судья также объявил, что дочь Москалева передается на попечение социальных служб. Прокуратура требовала для Москалева два года колонии.

Самого Москалева на оглашении приговора не было. Пресс-секретарь суда Ольга Дьячук заявила, что он сбежал из-под домашнего ареста в ночь перед приговором. В зале суда новость встретили аплодисментами.

Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». Это было в апреле 2022 года. На рисунке была изображена женщина с украинским флагом, закрывающая собой ребенка от ракет. На следующий день после урока Москалева с дочерью забрали из школы полицейские. В отделении он узнал, что на него составлен протокол о «дискредитации» армии из-за комментария в «Одноклассниках». Текст комментария — «Армия России. Насильники рядом с нами». По этому протоколу суд оштрафовал Москалева на 32 тысячи рублей.

Алексея Москалева и его дочь допрашивали в ФСБ. Сотрудники спецслужбы забрали Машу на следующий день после суда по делу ее отца. Маша перестала ходить в школу и перешла на домашнее обучение. 30 декабря 2022 года у них дома прошел обыск.

По словам Москалева, утром в день обыска у его дома стояли пять полицейских машин, а также машины МЧС и пожарной службы. Он рассказал, что сотрудники ФСБ доставали из шкафов вещи, топтали одежду, срывали картины со стен и переворачивали мебель. Они изъяли всю технику, а также все накопления семьи — 125 тысяч рублей и 3150 долларов. Во время допроса, по словам Москалева, силовики спрашивали у него: «Откуда у тебя доллары? Кто твой хозяин? На кого ты работаешь?»

Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол». После этого он решил уехать вместе с дочерью в город Узловая. Он находится в Тульской области примерно в 100 километрах от Ефремова, где жили Москалевы.

Алексея Москалева задержали 1 марта, на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках» об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. Какие именно комментарии стали поводом для дела, Следственный комитет в своем сообщении об уголовном деле не уточнил. Со 2 марта Москалев находился под домашним арестом.

Машу Москалеву увезли в центр для несовершеннолетних. Связи с девочкой у отца нет. Как стало известно, еще в январе комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов подала в суд иск об ограничении родительских прав Москалева и матери девочки. По словам главы комиссии Светланы Давыдовой, семья Москалевых с мая 2022 года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении». Она утверждает, что отец девочки дважды привлекался к административной ответственности и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки жила отдельно и не интересовалась ее жизнью.

Заседание суда о лишении родительских прав назначено на 6 апреля.

Суд рассмотрел уголовное дело Алексея Москалева за один день — 27 марта. Прокурор запросил для обвиняемого два года лишения свободы в колонии общего режима. Москалев во время заседания суда говорил, что не писал посты, которые стали поводом для дела. Он заявил, что его страницу в «Одноклассниках» несколько раз взламывали.

На суде Москалев выступил с коротким последним словом: «Если сейчас спросить мнение, как вы относитесь к „спецоперации“ в Украине, я думаю, даже в зале находящиеся люди, больше 90%, скажут, что они против. И я соглашусь с ними. Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Взрослые погибают, дети. Отрицательно относиться только, как еще к войне относиться. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал».

В день вынесения приговора, 28 марта, адвокату Москалева Владимиру Билиенко удалось поговорить с сотрудниками приюта, в котором находится Маша. Ему передали рисунки девочки, а также показали ее письмо для отца. «Там в конце сердечко большое и [слова]: „Папа, ты мой герой“», — рассказал адвокат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин