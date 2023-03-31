Лукашенко о себе: Таракан с усами, три процента 4 31.03.2023, 20:30

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Узурпатор заявил, что трем процентам его сторонников «в голову моча ударила».

Александр Лукашенко 31 марта вновь вспомнил о выборах и протестах, которые прошли в августе 2020 года. Диктатор напомнил о своем рейтинге в три процента. О трех процентах он заявил, комментируя рейтинги, согласно которым более 80 процентов белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси.

— Помните выборы? Три процента. Таракан с усами, три процента и прочее. Как появились три процента? Три процента сидели – в голову моча ударила, извините меня, - сказал Лукашенко.

«Саша 3%» — политический интернет-мем, возникший во время избирательной кампании президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Стал одним из прозвищ Лукашенко и широко использовался во время протестов.

В конце мая 2020 года ряд крупных белорусских изданий, а также местные Telegram-каналы провели множество онлайн-опросов. Читатели должны были выбрать кандидата, за которого они будут голосовать на президентских выборах. Практических во всех опросах диктатор получал от 1 до 3 процентов.

После запрета интернет-опросов о выборах в Беларуси в начале июня 2020 года за Лукашенко закрепилось прозвище «Саша 3 %», явившись отсылкой к низким рейтингам Лукашенко в интернет-опросах. Белорусы стали в шутку опасаться, что цифра 3 и символ «%» теперь будут запрещены в стране, а СМИ начали публиковать «завуалированные» опросы.

В июне 2020 года в городах Беларуси появились граффити «Саша три процента», «3%», «Уходи» и «Стоп Таракан», которые стали активно рисовать после задержания оппозиционных кандидатов. Надписи появлялись на мусорных баках, на автобусных остановках, в многочисленных фотожабах Интернета. Во время акций солидарности с задержанными политиками и активистами 18-20 июня многие белорусы вышли на улицу в футболках с мемом «Саша 3 %».

Кроме этого, белорусские компании стали предлагать своим клиентам скидку в 3 %, как магазины, так и сети АЗС.

15 августа 2020 года Чак Норрис записал видеообращение к Лукашенко, назвав его «Саша ноль процентов» и «мистером Тараканом».

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