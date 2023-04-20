Как в Мачулищах: в аэропорту Пскова обнаружили странный беспилотник 1 20.04.2023, 11:55

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иллюстративное фото

Дрон наделал переполох в российском городе.

В аэропорту российского Пскова обнаружили беспилотник с камерой. Он снимал территорию аэродрома еще накануне вечером 18 апреля.

Обнаружили дрон с камерой утром 19 апреля уборщики аэропорта. Российские СМИ написали, что дрон уже отправили на экспертизу, передает «24 канал».

«На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой. Квадрокоптер нашли утром 19 апреля местные уборщики», – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехников. Однако взрывчатку не обнаружили.

Кроме того, в аэропорту просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что дрон был на территории аэропорта вечером 18 апреля. Также известно, что:

дрон отправили на экспертизу в надежде найти на нем оставленные следы ДНК того, кто его запускал;

после этого из камеры беспилотника будут извлекаться видеозаписи.

По данным росСМИ, говорится о летательном аппарате AUTEL.

Напомним, что накануне взрыва 26 февраля на аэродром в Мачулищах тоже залетали дроны с камерами.

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