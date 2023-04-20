«Что я, не мужик, не могу купить нормальную одежду жене?» 20.04.2023, 12:26

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Белорусы рассказали о «битвах» в секонд-хендах.

После нашумевшего видео с давкой на открытии секонда в Минске сайт ex-press.live спросил у читателей, приходилось ли им покупать действительно что-то ценное в этих магазинах. Оказалось, что многие туда захаживают и не только потому, что там дешево.

Татьяна:

— Я раньше брезговала секонд-хендами. Но у меня родился ребенок и я поняла, что просто не потяну покупать вещи в местном «Світанке», да и качество не устраивает. Впрочем, в магазине местной фабрики я купила за свою жизнь пару маек и трусы-рейтузы бабушке. А уж когда узнала, что они делают мерч Лукашенко и вовсе опротивело. Поэтому хожу в секонд-хенд, покупаю ребенку много интересного. А что? На самом деле дети быстро вырастают из одежды, не вынашивают ее, поэтому очень даже хорошие покупочки получаются.

Ольга:

— В Жодино есть чисто мужской секонд-хенд, и мой сын, например, там одевается с ног до головы. Иногда, правда, это чуднЫе вещи, но ему нравится, и недорого, и мне не надо заморачиваться. Молодежь, которая стремится попасть в магазин секонд, я понимаю — все хотят быть модными и хотят качественной одежды.

Елена:

— Я в свое время столько всего в секондах накупила! Как маньяк ждала привозов, потом снижения цены. А уж какие я там покупала шторы, скатерти, постельное белье — загляденье! Одна из лучших моих покупок — кроссовки «адидас», настоящие. Всего за 80 рублей! Ношу их два года, они как новые.

Егор:

— Категорический противник секондов был. Говорил жене, чтобы меня не унижала секонд-хендом. Что я, не мужик, не могу купить нормальную одежду жене? Она убеждала меня, что можно экономить, а мне было противно. Целые споры у нас были о плюсах и минусах. Вот что говорил я:

«Вещи уже были в употреблении, а я не желаю, чтобы в моей семье донашивали чужое. Этот неприятный запах магазинов сводил меня с ума. Я видеть не мог какие-то дефекты, типа оторванной пуговицы, сломанного замка или пятна. А чтобы найти в секонде подходящую вещь, потребуется намного больше времени, чем в обычном магазине».

Но, знаете, я потихоньку привык, а потом и самому понравилось. А главное, что можно не тратить бешеные деньги и выглядеть достойно.

Валентина:

— Мой бывший муж был апологетом секонд-хенда. Он ревностно отстаивал, защищал и восхвалял эти магазины. И всегда выходил из них с ворохом вещей. Это было на заре появления секондов в Беларуси. Не буду рассказывать, как меня это расстраивало. Когда мы ездили за границу, он сходил с ума — там же секонды совсем-совсем дешевые и вещи там шикарные.

Мы с ним развелись, он жил после развода на даче. А когда умер, оказалось, что целая комната в домике отведена под его покупки. Чего там только не было! И все из секонд-хенда! Можно было только вывеску повесить и свой секонд открыть. Я раздала все эти вещи бесплатно. По ощущениям — за деньги, потраченные мужем в секонде, можно было машину купить.

Светлана:

— Когда-то формулировала для своей дочки, почему имеет смысл ходить за детскими вещами в секонд. Во-первых, многие вещи действительно выглядят как новые. Во-вторых, эта одежда, в основном, сделана из качественных материалов. В-третьих, есть брендовые вещи в хорошем состоянии, которые вряд ли где-то можно приобрести за такую низкую стоимость. В-четвертых, вещи, как правило, представлены в единственном экземпляре, так что такого комбинезона или кофточки точно не будет ни у кого в городе. В-пятых, если случайно испортишь купленную в секонде вещь, то особо не расстроишься. Потому что много не потратил.

Мнение читателей телеграм-канала EX-PRESS.BY:

— Типа «Рндан» решили тупо похайпить. Всего-то делов) Безобидные подростки. Или владельцы кинули в соцсетях мульку, приходите молодежь, скидку сделаем, Обычный РR. А шуму то подняли, что ментов вызвали. Клоунада. Почему спецназ или Альфу не прислали? Не порядок. Только новость министру МВД или кгб не показывайте. Штурмом детей брать с гранатами будут.

И, кстати, очень хороший секонд. Много чего «за копейки» покупал. Рубашки, джинсы... Хорошего качества. Долго, правда, надо выбирать размер, но очень понравилось. Хоть и зарекался когда-то в секонды ни ногой) Реально там девочки стараются выставлять вещи прикольные. Спасибо им.

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