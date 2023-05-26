WSJ: Китай хочет скорейшего завершения войны в Украине 13 26.05.2023, 15:51

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Но призывает сохранить за РФ оккупированные территории.

Китайский посланник Ли Хуэй, которому поручено продвигать мирный план Си Цзиньпина по Украине, выставил жесткое требование западным дипломатам, с которыми провел переговоры в европейских столицах.

Китай настаивает на том, чтобы Россия сохранила за собой оккупированные украинские территории, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с итогами европейского турне Ли Хуэя.

Посетив Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, китайский дипломат, в прошлом посол в Москве, призвал как можно скорее закончить Российско-украинскую войну и не допустить его разрастания, рассказали источники WSJ.

По их словам, впрочем, китайские идеи были встречены без энтузиазма. «Мы объяснили, что заморозка войны не интересах мирового сообщества, если только не состоится вывод российских войск (из Украины)», сообщил WSJ дипломат, который говорил с Ли.

Он добавил, что китайскому посланнику дали понять, что «разделить Европу и Америку невозможно», а европейская поддержка Украины продолжится.

Китайский интерес, по словам источников WSJ, по всей видимости, заключается в том, чтобы Россия не проиграла войну и прибегла к использованию ядерного оружия. И хотя отвергать усилия Пекина в урегулировании кризиса рано, в ЕС сомневаются, что Китай готов быть беспристрастным посредником в переговорах, учитывая его тесные связи с Москвой, сказали источники издания.

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