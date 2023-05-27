Маленький подполковник с банановой бензоколонкой Альфред Кох

27.05.2023, 9:06

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Пыжился, пыжился, да весь пар ушел в гудок.

Стало известно, что китайский посланник Ли Хуэй объезжает европейские столицы с планом мира в обмен на украинские территории, которые уже захватил Путин. Если это так, то китайцы меня разочаровали.

Уже прошло три месяца с момента публикации китайского мирного плана. За это время все китайские руководители и высокопоставленные дипломаты провели десятки встреч, объездили полмира, выслушали сотни мнений и подходов к российско-украинскому урегулированию.

И так и не поняли, что «мир в обмен на территории» - это не вариант. В принципе, это ровно то, что уже почти год предлагает Лавров и его коллеги. У них это называется «мир с учетом сложившихся реалий».

В принципе, если бы «реалии» не менялись, а были действительно - реалиями (как, например, закон всемирного тяготения), то глупо было бы говорить о мире без их учета.

Но вся загвоздка состоит в том, что лавровские «реалии» постоянно меняются, поэтому «мир с учетом реалий» до харьковского наступления ВСУ и после него - это два разных «мира». Равно как и «реалии» до и после вывода российских войск с правобережной части Херсонской области.

Так и с планом Ли Хуэя. Ведь может так случится, что пока он ездит по Европе, начнется украинское контрнаступление. И захваченная Путиным территория - уменьшится. Как тогда быть с его планом? Говорить о новых границах уступок? А вдруг, когда эти новые границы будут окончательно согласованы, они раз - и опять поменяются? Тогда что делать?

Может лучше взять те границы, которые были изначально признаны всем миром и на их базе строить мирный план? Эти границы тем хороши, что на их счет нет никаких сомнений по меньшей мере у одной стороны: у Украины. А те сомнения, которые по поводу этих границ высказывает Россия, она не может даже внятно сформулировать.

Мирный же план на базе уже захваченной Путиным территории мало того, что отвергается Украиной, так еще и непонятно: признается ли самой Россией? Ведь ее границы в соответствии с ее же собственной конституцией (в последней редакции). мягко выражаясь, «немного» другие и включают в себя еще Херсон и Запорожье.

Готов ли Ли Хуэй гарантировать, что Путин опять (второй раз за год) отредактирует свою конституцию, теперь уже с «учетом сложившихся реалий»? И если да, то пусть тогда прямо об этом и скажет. Что вот, мол, так и так, мы изменим конституцию и отдадим часть «российской-новороссийской» территории, если Украина согласится на китайский план.

Интересно, как он объяснит это? Почему, собственно, возникла необходимость отказаться от Херсона и Запорожья? Ведь СВО идет по плану, не правда ли? Все намеченные задачи выполняются, никаких проблем нет, мирные жители не страдают, а российское высокоточное оружие метко попадает прямо в темечко только лишь «укронацистам». И вообще российская армия без какого-либо ущерба для себя перемалывает украинскую, которая, в свою очередь, несет чудовищные потери. Тогда с каких х…ев вдруг «исконно нашу» землю Новороссии отдавать этим «бандеровцам»?

Или все-таки СВО идет не так гладко? Может быть есть какие-то проблемы? Снарядов, например, не хватает, танков, или пушек… Или солдатики кончились? Или у путинских генералов вечная борьба «танцора с яйцами»?

А раз так, и конституцию поменять - это раз плюнуть ради дела мира, то меняйте ее уже так, чтобы и Крым с Донбассом вернуть Украине, не говоря уже о Херсоне и Запорожье.

Ведь если проблема со снарядами и солдатами, то она же никуда не исчезнет! И будет только для России все хуже и хуже. И лавровские «реалии» будут становится все реальнее и реальнее. До тех пор, пока не совпадут с границами 1991 года. А на такие реалии Украина согласна и без всякого Ли Хуэя.

Вот я и говорю, что вояж Ли Хуэя с планом Лаврова похож на ситуацию, когда получивший по сопатке шкет убежал, размазывая по морде кровавые сопли, и привел с собой старшего брата, чтобы уже он разговаривал с большими пацанами насчет мирного сосуществования во дворе.

Что я могу на это сказать? Только развести руками… Вот и весь путинский суверенитет. Он двадцать с лишним лет носился с этим своим суверенитетом как с писанной торбой, а все кончилось тем, что теперь у него есть Старший Брат, который за него решает сколько и какой территории он отдаст в обмен на то, чтобы ему не расквасили морду окончательно.

Сам же Путин свои проблемы решить не может потому, что с ним никто не хочет разговаривать, а собственных силенок чтобы их решить ему не хватает. Да, кстати, и разговаривать-то с ним никто не хочет именно потому, что обделался он слишком жидко. И теперь его уже никто не боится. А уважение он утратил еще раньше.

Начал он свою «маленькую и победоносную» с ранге великой державы, имеющей «вторую армию мира», а прошел год и теперь Россия - это шакал Табаки при китайском Шер-Хане, которую даже на порог не пускают и в новый азиатский союз не берут.

Бедный, маленький подполковник, командующий своей банановой бензоколонкой… Пыжился ты, пыжился, да весь пар ушел в гудок. Встал твой паровоз и дальше не едет. Финита ля комедия. Лу Хуэй скоро убедится, что план нужно корректировать. С этим планом толку не будет: у его протеже амбиции не соответствуют амуниции.

И поскольку наше дело - правое, то враг будет разгромлен, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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